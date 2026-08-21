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DRÁMA NA PEŠEJ ZÓNE: Vodič zranil 8 chodcov, sám je v kritickom stave
Svedkovia si 68-ročného muža všimli už pred incidentom za volantom auta na neďalekom priechode pre chodcov. Keď sa ho pokúsili osloviť, pôsobil, akoby mal zdravotné problémy.
Autor TASR
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Hofgeismar 21. augusta (TASR) - Najmenej osem ľudí zranil v piatok vodič, ktorý vošiel autom vysokou rýchlosťou na pešiu zónu v nemeckom meste Hofgeismar. Podľa svedkov mal tesne pred nehodou zrejme zdravotné problémy a v kritickom stave ho previezli do nemocnice, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a vyhlásenia miestnej polície.
K incidentu došlo približne o 10.30 h. Vodič Mercedesu podľa polície najprv prešiel vysokou rýchlosťou cez pešiu zónu, kde vozidlom zasiahol viacerých chodcov. Následne narazil do výkladu obchodného domu a spôsobil tiež značné materiálne škody.
Zranenia utrpelo osem ľudí. Išlo o odreniny, pomliaždeniny alebo šok. Štyroch zranených preventívne previezli do nemocníc. Polícia uviedla, že nikto z chodcov podľa doterajších informácií neutrpel vážne zranenia.
Svedkovia si 68-ročného muža z Hofgeismaru všimli už pred incidentom za volantom auta na neďalekom priechode pre chodcov. Keď sa ho pokúsili osloviť, pôsobil, akoby mal zdravotné problémy. Následne podľa ich výpovedí náhle vošiel autom do pešej zóny.
Po nehode mu okoloidúci poskytli prvú pomoc a potom ho ošetril privolaný lekár záchrannej služby. Jeho stav je kritický. Polícia predpokladá, že práve jeho zdravotný problém mohol byť príčinou incidentu.
Na mieste zasahovali početné policajné a záchranárske jednotky. Polícia prípad vyšetruje.
K incidentu došlo približne o 10.30 h. Vodič Mercedesu podľa polície najprv prešiel vysokou rýchlosťou cez pešiu zónu, kde vozidlom zasiahol viacerých chodcov. Následne narazil do výkladu obchodného domu a spôsobil tiež značné materiálne škody.
Zranenia utrpelo osem ľudí. Išlo o odreniny, pomliaždeniny alebo šok. Štyroch zranených preventívne previezli do nemocníc. Polícia uviedla, že nikto z chodcov podľa doterajších informácií neutrpel vážne zranenia.
Svedkovia si 68-ročného muža z Hofgeismaru všimli už pred incidentom za volantom auta na neďalekom priechode pre chodcov. Keď sa ho pokúsili osloviť, pôsobil, akoby mal zdravotné problémy. Následne podľa ich výpovedí náhle vošiel autom do pešej zóny.
Po nehode mu okoloidúci poskytli prvú pomoc a potom ho ošetril privolaný lekár záchrannej služby. Jeho stav je kritický. Polícia predpokladá, že práve jeho zdravotný problém mohol byť príčinou incidentu.
Na mieste zasahovali početné policajné a záchranárske jednotky. Polícia prípad vyšetruje.