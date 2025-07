DRÁMA V CHORVÁTSKU: Letné búrky spôsobili zranenia aj veľké škody

Split 8. júla (TASR) — Krátka, intenzívna búrka sprevádzaná prívalovým dažďom a krupobitím, ktorá v utorok dopoludnia zasiahla časť chorvátskeho mesta Split, si vyžiadala 24 zranených. Išlo o ľahké zranenia, ako sú zlomeniny, pomliaždeniny a škrabance, informuje TASR na základe správy portálov oe24.at a index.hr.



Búrka spôsobila aj značné materiálne škody. Na autá spadlo množstvo stromov. Na rušné parkovisko sa prevrátilo pódium pripravené pre hudobný festival pod holým nebom.



V prístave sa odtrhol od kotviska trajekt spoločnosti Jadrolinija a unášaný vetrom narazil do pravého boku osobnej lode, ktorá sa krátko nato potopila.



V lodenici sa na výrobné haly zrútil žeriav.



Silný vietor vážne poškodil strechu štadióna Poljud, kde hrá svoje domáce zápasy futbalový klub Hajduk Split, ako aj hraciu plochu.



Rozsiahle škody utrpel aj Františkánsky kostol a kláštor svätého Antona Paduánskeho. V peristyle slávneho Diokleciánovho paláca zo štvrtého storočia siahala voda do výšky pol metra.



Riaditeľstvo civilnej ochrany oznámilo, že tiesňové linky v Splitsko-dalmatínskej župe prijali do 14.00 h viac ako 500 hlásení od občanov o následkoch silnej búrky. Týkali sa najmä polámaných stromov, ktoré poškodili vozidlá alebo zablokovali cesty, zaplavených ciest a pivníc a poškodených striech.



Silná búrka zasiahla v utorok aj Solin, ktorý je severným predmestím Splitu, kde takisto spôsobila veľké materiálne škody.