DRÁMA V LIETADLE: Muž sa chcel dostať do kokpitu, núdzovo pristálo
Muža skrotili ostatní cestujúci a podľa francúzskej polície ho držali pod kontrolou až do pristátia lietadla.
Autor TASR
Paríž 23. augusta (TASR) - Pasažier trpiaci delíriom sa pokúsil vniknúť do kokpitu lietadla spoločnosti Easyjet smerujúceho z francúzskeho mesta Lyon do portugalského Porta, informovala v sobotu polícia a letecká spoločnosť. Lietadlo bolo nútené vrátiť sa na letisko v Lyone, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Muža skrotili ostatní cestujúci a podľa francúzskej polície ho držali pod kontrolou až do pristátia lietadla. Incident sa odohral v piatok večer.
„Lietadlo EJU4429 z Lyonu do Porta sa krátko po vzlietnutí vrátilo späť do Lyonu kvôli správaniu jedného z pasažierov na palube. Po prílete lietadlo čakala polícia a po tom, ako cestujúceho z lietadla vyviedli, pokračovalo v lete do Porta,“ uviedla spoločnosť Easyjet vo svojom vyhlásení.
Polícia potvrdila, že išlo o 26-ročného portugalského občana. Lekárske vyšetrenie ukázalo, že trpí leteckou nevoľnosťou a delíriom. Bol hospitalizovaný vo francúzskej nemocnici.
