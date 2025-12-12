Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA V LIETADLE: Muž sa snažil otvoriť dvere počas letu

Na snímke vnútorný priestor lietadla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Prípadom sa začala zaoberať polícia.

Autor TASR
Hongkong 12. decembra (TASR) - Polícia v Hongkongu v piatok oznámila, že zadržala muža, ktorý sa počas letu z amerického Bostonu do Hongkongu pokúsil otvoriť dvere lietadla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Incident sa odohral 10. decembra na lete CX811 aerolínií Cathay Pacific. Podľa leteckej spoločnosti sa nikto z cestujúcich ani palubnej posádky nezranil a lietadlo vo štvrtok nadránom bezpečne pristálo. Prípadom sa začala zaoberať hongkonská polícia.

Náš palubný personál okamžite reagoval na situáciu, skontroloval dvere, aby sa uistil, že sú bezpečne zatvorené, a nahlásil incident príslušným orgánom a polícii,“ uviedla letecká spoločnosť.

Hongkonská polícia incident potvrdila a uviedla, že 20-ročného muža z Číny zatkla pre podozrenie z porušenia nariadení o bezpečnosti letectva.
