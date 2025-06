NÚDZOVO PRISTÁLI:Pri silných turbulenciách do Milána sa zranilo 8 ľudí

Mníchov 5. júna (TASR) - Osem ľudí sa zranilo na palube lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré muselo v stredu večer núdzovo pristáť v južnom Nemecku pre turbulencie spôsobené silnou búrkou. Lietadlo so 179 cestujúcimi a šiestimi členmi posádky smerovalo z Berlína do Milána. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Silné turbulencie zasiahli lietadlo v stredu o 20.25 h a zranilo sa pri nich sedem pasažierov a jeden člen posádky. Lietadlo následne kvôli zraneným ľudom núdzovo pristálo o 20.44 h na neďalekom letisku pri meste Memmingen, asi 100 kilometrov západne od Mníchova. Do nemocnice museli previesť troch pasažierov vrátane dvojročného dieťaťa, ktoré utrpelo pomliaždeniny.



Miestne orgány lietadlu nepovolili opätovne vzlietnuť a pasažierov v priebehu noci do cieľovej destinácie dopravili autobusmi.



Silné búrky spôsobili škody aj v obytných oblastiach v priľahlom regióne. Hasiči v meste Ulm informovali, že vietor strhol strechy na viacerých domoch. Hasiči po celom Bavorsku absolvovali okolo 200 výjazdov, najmä pre padnuté stromy a zatopené pivnice. Búrky zasiahli aj ČR, kde hasiči po celej krajine vyrazili až na 500 výjazdov.