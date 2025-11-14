< sekcia Zahraničie
DRÁMA V PARÍŽI: Policajt postrelil na železničnej stanici muža s nožom
Postrelený 44-ročný muž bol hľadaný pre vyhrážanie sa násilím svojej manželke a deťom a bolo po ňom vyhlásené pátranie.
Autor TASR
Paríž 14. novembra (TASR) — Policajt postrelil na parížskej železničnej stanici Montparnasse muža ozbrojeného nožom. Pri zásahu bol odrazenou strelou na nohe ľahko zranený ďalší nezúčastnený muž. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA a denník Le Figaro.
Postrelený 44-ročný muž bol hľadaný pre vyhrážanie sa násilím svojej manželke a deťom a bolo po ňom vyhlásené pátranie. Hľadaný muž dorazil v piatok krátko pred 15.00 h vlakom z mesta Rennes. Keď z neho vystúpil, ma v ruke nôž, ktorého čepeľ si držal pri krku a porezal sa. Keďže nereagoval na výzvy policajtov, jeden z nich ho postrelil do nohy.
Stav postreleného je stabilizovaný a bol prevezený do nemocnice.
Podľa francúzskej národnej železničnej spoločnosti SNCF stanicu, ktorá je počas víkendov a dopravnej špičky hojne využívaná, čiastočne evakuovali. V dôsledku toho vlaky meškali viac než hodinu, ale očakáva sa, situácia sa do večera vráti do normálu.
Parížska prokuratúra pre denník Le Figaro uviedla, že v súvislosti s incidentom sa začali dve samostatné vyšetrovania. Jedno sa týka pokusu o vraždu verejného činiteľa osobou a druhé okolností, za ktorých policajt použil strelnú zbraň.
