DRÁMA V TALIANSKU: Požiar zničil kláštor spojený so svätým mileniálom
Jedna z 22 rehoľníčok je hospitalizovaná.
Autor TASR
Rím 12. októbra (TASR) - Kláštor Bernaga v severnom Taliansku, známy ako miesto, kde Carlo Acutis – prvý mileniál vyhlásený za svätého – prijal svoje prvé sväté prijímanie, v sobotu zničil požiar. Informovali o tom v nedeľu agentúry AFP a ANSA.
Požiar vypukol v hornej časti budovy, kde sa nachádzajú cely mníšok, ktoré museli byť evakuované. Jedna z 22 rehoľníčok je hospitalizovaná.
Plamene sa rýchlo rozšírili po komplexe budov, ktoré sú z veľkej časti drevené. Obrovské škody utrpeli nielen budovy kláštora založeného v roku 1628, ale zničených bolo aj mnoho cenných umeleckých diel a písomností.
Starosta mestečka La Valletta Brianza Marco Panzeri pre miestne médiá označil požiar za „katastrofu s nevyčísliteľnými škodami“. Dodal, že požiar mohol spôsobiť skrat v elektrickom vedení.
