Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Zahraničie

DRAMATICKÉ RÁNO: Výbuch a požiar v bytovke si vyžiadal 46 zranených

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

K explóziám a požiaru došlo zhruba o pol štvrtej nadránom v byte na prízemí budovy, ktorý kompletne vyhorel, ako bolo vidieť na snímkach z miesta incidentu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 13. októbra (TASR) - Najmenej 46 ľudí utrpelo v pondelok nadránom zranenia pri výbuchu a následnom požiari výškovej obytnej budovy v nemeckej metropole Berlín, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a denníka Bild.

Jeden z obyvateľov dotknutej bytovky utrpel zranenie hlavy a jeho stav je vážny, je však mimo ohrozenia života, uviedla tamojšia polícia, ktorá musela celú budovu v berlínskej štvrti Neukölln evakuovať. Dovedna 13 ďalších ľudí bolo hospitalizovaných.

K explóziám a požiaru došlo zhruba o pol štvrtej nadránom v byte na prízemí budovy, ktorý kompletne vyhorel, ako bolo vidieť na snímkach z miesta incidentu.

Podľa správ denníka Bild došlo počas hasenia požiaru v byte k ďalším výbuchom, pričom detonácie rozbili okná.

Príčina výbuchov doposiaľ nebola bezprostredne známa.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?