DRAMATICKÉ RÁNO: Výbuch a požiar v bytovke si vyžiadal 46 zranených
Autor TASR
Berlín 13. októbra (TASR) - Najmenej 46 ľudí utrpelo v pondelok nadránom zranenia pri výbuchu a následnom požiari výškovej obytnej budovy v nemeckej metropole Berlín, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a denníka Bild.
Jeden z obyvateľov dotknutej bytovky utrpel zranenie hlavy a jeho stav je vážny, je však mimo ohrozenia života, uviedla tamojšia polícia, ktorá musela celú budovu v berlínskej štvrti Neukölln evakuovať. Dovedna 13 ďalších ľudí bolo hospitalizovaných.
Podľa správ denníka Bild došlo počas hasenia požiaru v byte k ďalším výbuchom, pričom detonácie rozbili okná.
Príčina výbuchov doposiaľ nebola bezprostredne známa.
