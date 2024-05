DRAMATICKÝ LET: Pri turbulenciách sa v lietadle zranilo 12 ľudí

Londýn 26. mája (TASR) - Turbulencie počas letu z Dauhy do Dublinu spôsobili v nedeľu zraneniam 12 osobám na palube lietadla spoločnosti Qatar Airways. Polovica zo zranených boli členovia posádky, dodala vo svojej správe agentúra AP.



Lietadlo sa dostalo do turbulencií počas letu nad územím Turecka. V Dubline však pristálo podľa plánu.



Spoločnosť Qatar Airways neskôr uviedla, že zranenia osôb na palube sú len ľahké, a dodala, že incident je predmetom interného vyšetrovania.



AP pripomenula, že tento týždeň nejde o ojedinelý prípad: v utorok počas letu z Londýna do Singapuru postihli extrémne silné turbulencie aj lietadlo spoločnosti Singapore Airlines. Jeden cestujúci na palube zomrel - zrejme na infarkt, a 20 osôb skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti. Desiatky ďalších ľudí utrpeli rôzne zranenia - najmä v oblasti lebky a chrbtice, keď ich počas turbulencie prudko hádzalo po kabíne lietadla.



Singapore Airlines odvtedy sprísnili pravidlá používania bezpečnostných pásov.



Odborníci na leteckú bezpečnosť tvrdia, že pasažieri sú často príliš ľahostajní, pokiaľ ide o používanie bezpečnostných pásov, čo ich vystavuje riziku, ak lietadlo zasiahne turbulencia neočakávane.



Vedci tiež varujú, že takzvaná turbulencia čistého vzduchu, ktorú radar neregistruje, sa v dôsledku klimatických zmien vyskytuje častejšie ako v minulosti.