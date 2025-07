DRAMATICKÝ LET: Pri turbulenciách sa zranilo 25 ľudí

Washington 31. júla TASR - Lietadlo na linke z amerického Salt Lake City do holandského Amsterdamu zasiahli približne pol hodiny po štarte v stredu podvečer miestneho času (v noci na štvrtok stredoeurópskeho letného času) silné turbulencie. Pri otrasoch sa zranilo niekoľko cestujúcich. Podľa leteckej spoločnosti si situácia vynútila núdzové pristátie na medzinárodnom letisku Minneapolis-Saint Paul v štáte Minnesota. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Na linke bolo nasadené dvojročné lietadlo Airbus A330-900neo.



Letecká spoločnosť uviedla, že na letisku na cestujúcich už čakali hasiči spolu so záchranármi. Celkovo bolo do nemocnice prevezených 25 cestujúcich.



Aj keď sú zranenia spôsobené turbulenciami zriedkavé, vedci varujú, že v dôsledku klimatických zmien, ktoré ovplyvňujú prúdenie vzduchu, sa môžu stať čoraz častejšími, píše AP.



V máji 2024 zasiahli silné turbulencie lietadlo Boeing 777 spoločnosti Singapore Airlines smerujúce z Londýna, ktoré muselo núdzovo pristáť v Bangkoku. Zahynul vtedy 73-ročný Brit a niekoľko ďalších ľudí na palube vrátane členov posádky utrpelo zranenia lebky, mozgu či chrbtice. Išlo vtedy o prvé úmrtie v dôsledku turbulencií na palube veľkej leteckej spoločnosti za niekoľko desaťročí.