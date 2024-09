ÚTOK NA BATOĽA: Muž vylial horúcu kávu na deväťmesačné dieťa

Sydney 9. septembra (TASR) - Austrálska polícia spustila medzinárodné pátranie po mužovi, ktorý je obvinený z toho, že chrstol horúcu kávu na deväťmesačné dieťa a spôsobil mu vážne popáleniny, informovala v pondelok agentúra AFP.



Zástupca polície austrálskeho štátu Queensland Paul Dalton v pondelok uviedol, že 33-ročný podozrivý cudzinec utiekol z Austrálie štyri dni po incidente. Koncom augusta v parku v meste Brisbane obaril tvár a končatiny batoľaťa horúcou kávou. Chlapček utrpel vážne popáleniny brady, krku, hrudníka a chrbta a musel sa podrobiť niekoľkým operáciám.



Podľa televízie CNN muž po útoku z miesta činu ušiel. Najprv sa taxíkom odviezol do centra Brisbane, potom prešiel autom cez vnútroaustrálsku hranicu do Nového Južného Walesu a 31. augusta odletel z letiska v Sydney.



Polícii sa muža podarilo určiť jeho totožnosť 1. septembra na základe záberov z bezpečnostných kamier.



Polícia podľa Daltona nepozná motív muža, s ktorým rodina dieťaťa nie je v žiadnom vzťahu, ani ho nepozná.



Dalton podozrivého opísal ako robotníka putujúceho za prácou, ktorý do Austrálie prichádzal i odchádzal od roku 2019, pričom využíval rôzne druhy víz. Naposledy vstúpil do krajiny v januári 2022.



V súvislosti s útokom na chlapčeka v Brisbane bol muž obvinený z úmyslu spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví, za čo mu hrozí až doživotie.