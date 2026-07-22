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Drapatyj má zintenzívniť protiofenzívu a spustiť nové operácie v Rusku
Ukrajina od začiatku tohto roka zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru a logistické centrá v snahe podkopať vojnové úsilie Moskvy.
Autor TASR
Kyjev 22. júla (TASR) - Nový hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Mychajlo Drapatyj v stredu oznámil, že dostal od prezidenta Volodymyra Zelenského za úlohu zintenzívniť protiofenzívu voči Rusku a spustiť nové operácie na jeho území. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Prezident Ukrajiny nám stanovil jasné ciele: pokračovať v ofenzívnych operáciách vo všetkých oblastiach a zintenzívniť ich, plánovať nové operácie za nepriateľskými líniami, rozvíjať naše ozbrojené sily a ich technológie a posilňovať kapacity ukrajinskej armády,“ uviedol Drapatyj v príspevku na sieti Facebook.
Ukrajina od začiatku tohto roka zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru a logistické centrá v snahe podkopať vojnové úsilie Moskvy.
Drapatyj, ktorý na poste hlavného veliteľa ukrajinskej armády nahradil Oleksandra Syrského, je všeobecne považovaný za rešpektovaného a skúseného veliteľa a mnohí ho označujú za generála novej generácie. Syrskyj si počas svojho pôsobenia podľa Reuters vyslúžil ostrú kritiku za prísny štýl vedenia, ktorý podľa názorov niektorých príslušníkov ozbrojených síl viedol k neprimerane vysokým stratám vojakov.
„Svojmu nástupcovi odovzdávam armádu, ktorá sa nielenže dokáže brániť, ale vie aj útočiť,“ uviedol Syrskyj pri potvrdení svojho odchodu. V príspevku na platforme Telegram vyzdvihol svoje doterajšie úspechy vrátane vpádu do ruskej Kurskej oblasti v roku 2024 a podotkol, že Ukrajina v tomto roku dobyla späť viac ako 700 štvorcových kilometrov územia.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku o výmene vo vedení ukrajinskej armády odpovedal, že to podľa neho nepovedie k zmenám na bojisku.
„Prezident Ukrajiny nám stanovil jasné ciele: pokračovať v ofenzívnych operáciách vo všetkých oblastiach a zintenzívniť ich, plánovať nové operácie za nepriateľskými líniami, rozvíjať naše ozbrojené sily a ich technológie a posilňovať kapacity ukrajinskej armády,“ uviedol Drapatyj v príspevku na sieti Facebook.
Ukrajina od začiatku tohto roka zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru a logistické centrá v snahe podkopať vojnové úsilie Moskvy.
Drapatyj, ktorý na poste hlavného veliteľa ukrajinskej armády nahradil Oleksandra Syrského, je všeobecne považovaný za rešpektovaného a skúseného veliteľa a mnohí ho označujú za generála novej generácie. Syrskyj si počas svojho pôsobenia podľa Reuters vyslúžil ostrú kritiku za prísny štýl vedenia, ktorý podľa názorov niektorých príslušníkov ozbrojených síl viedol k neprimerane vysokým stratám vojakov.
„Svojmu nástupcovi odovzdávam armádu, ktorá sa nielenže dokáže brániť, ale vie aj útočiť,“ uviedol Syrskyj pri potvrdení svojho odchodu. V príspevku na platforme Telegram vyzdvihol svoje doterajšie úspechy vrátane vpádu do ruskej Kurskej oblasti v roku 2024 a podotkol, že Ukrajina v tomto roku dobyla späť viac ako 700 štvorcových kilometrov územia.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku o výmene vo vedení ukrajinskej armády odpovedal, že to podľa neho nepovedie k zmenám na bojisku.