Dražba nacistických memorabílií vyvolala pobúrenie židovskej obce

Berlín 16. novembra (TASR) - Protesty predstaviteľov židovskej obce vyvolala avizovaná dražba osobných predmetov viacerých bývalých nacistických pohlavárov, ktorú uskutoční 20. novembra aukčný dom Hermann Historica so sídlom v Mníchove. Celkovo pôjde o 147 položiek z obdobia tretej ríše, informuje tlačová agentúra AFP.



V ponuke figuruje klobúk nacistického vodcu Adolfa Hitlera, šaty jeho partnerky Evy Braunovej či luxusné vydanie knihy "Mein Kampf". Záujemcovia môžu získať aj zarámované fotografie, strieborný príbor, podnosy alebo listy nacistických ministrov Hermanna Göringa a Josepha Goebbelsa.



Predseda Európskej židovskej asociácie (EJA) rabín Menachem Margolin sa obrátil na zmienený aukčný dom so žiadosťou, aby tieto kontroverzné predmety stiahol zo svojej ponuky.



"Sme presvedčení, že takéto memorabílie majú v skutočnosti iba malú historickú hodnotu, ale môžu sa dostať do rúk tým, ktorí velebia činy najväčšieho zla, aké kedy postihlo Európu. Predaj takýchto položiek by sa preto nemal uskutočniť," uviedol Margolin s tým, že samotná dražba "nie je ilegálna, iba nesprávna".



Bernhard Pacher, riaditeľ aukčného domu Hermann Historica, podľa denníka Bild reagoval slovami: "Áno, Hitler predáva, avšak väčšina zákazníkov k nám prichádza so serióznym záujmom o dejiny."



Mnohé z ponúkaných predmetov zhabali v posledných dňoch druhej svetovej vojny americkí vojaci, píše AFP. Medzi menej zvyčajné predmety, ktoré aukčný dom ponúka, patrí Hitlerova nájomná zmluva na byt v Mníchove či tmavé okuliare, ktoré mal jeden z obžalovaných vrcholových nacistov na Norimberskom procese.