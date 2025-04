Dražba Napoleonovho listu pripomína zadržanie pápeža

Paríž 25. apríla - Napoleonov ručne písaný list, v ktorom popiera svoju úlohu pri únose pápeža Pia VII. v roku 1809, sa počas nadchádzajúceho víkendu dostane do dražby ako pripomienka komplikovaných vzťahov Francúzska s Vatikánom v minulosti, informuje TASR podľa agentúry AFP.



List s podpisom „Napole“ sa bude predávať na aukcii v nedeľu 27. apríla. Pius VII. bol unesený francúzskymi jednotkami zo svojich súkromných apartmánov v Kvirinálskom paláci v Ríme a zostal Napoleonovým väzňom päť rokov.



Hlava katolíckej cirkvi sa usilovala udržať vplyv Vatikánu nad francúzskou cirkvou a bránila sa Napoleonovej snahe získať kontrolu nad duchovenstvom.



Napoleon v liste francúzskemu šľachticovi a spojencovi Jeanovi-Jacquesovi-Regisovi Cambaceresovi predstiera nevedomosť o zadržaní Pia VII.



„Pápeža odviezli z Ríma bez môjho príkazu a proti mojej vôli, teraz ho opäť bez môjho príkazu a proti mojej vôli privážajú do Francúzska,“ napísal Napoleon.



Aukčná sieň Osenat odhaduje cenu listu na 12.000 až 15.000 eur. Dražba sa uskutoční v meste Fontainebleau južne od Paríža, kde bol Pius VII. väznený po tom, ako ho zadržiavali v talianskom meste Savona.



„Toto zatknutie je jednou z udalostí, ktoré budú definovať Napoleonovu vládu na politickej a náboženskej úrovni,“ povedal pre AFP Jean-Christophe Chataignier, odborník na napoleonské obdobie.



Historik Ambrogio Caiani vo svojej knihe z roku 2021 s názvom „Únos pápeža“ označil toto zatknutie za „jeden z najväčších omylov Napoleonovej kariéry“, čo podnietilo domácu i zahraničnú opozíciu povstať proti jeho vláde.



Predchodca Pia VII., Pius VI., dopadol ešte horšie ako on. Po tom, ako sa po revolúcii v roku 1789 postavil proti francúzskej antiklerikálnej vláde, bol Pius VI. v marci 1799 po obsadení Ríma zajatý francúzskymi vojskami a v auguste nasledujúceho roku zomrel v zajatí.



Napoleonove memorabílie sa pravidelne predávajú v aukciách. Dve pištole, ktoré chcel použiť na samovraždu, sa vlani v júli predali za 1,7 milióna eur, zatiaľ čo jeden z jeho ikonických klobúkov sa v novembri 2023 vydražil za rekordnú sumu 1,9 milióna eur.