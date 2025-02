Drážďany si pripomínajú 80. výročie ničivých spojeneckých náletov

Drážďany 13. februára (TASR) — V Drážďanoch, metropole nemeckej spolkovej krajiny Sasko, sa vo štvrtok začala séria spomienkových podujatí pri príležitosti 80. výročie masívneho bombardovania spojencami počas druhej svetovej vojny, ktoré trvalo od 13. do 15. februára 1945. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.



Na bývalom vojenskom cintoríne Nordfriedhof sa konal pietny akt kladenia vencov k pamätníku padlých príslušníkov polície a hasičského zboru, na ktorom sa zúčastnilo 100 ľudí vrátane ministrov saskej vlády a predstaviteľov krajinského parlamentu.



Ľudia kládli kvety aj na Starom trhu (Altmarkt), kde po náletoch spálili telá takmer 6900 ľudí.



Počas štvrtka bolo naplánovaných množstvo ďalších spomienkových podujatí. Ďalšie sa budú okrem iného konať na cintoríne Heidefriedhof, kde je pochovaných mnoho obetí náletov, či v zničenom a neskôr znovu postavenom kostole Frauenkirche.



Večer chcú tisíce ľudí vytvoriť ľudskú reťaz okolo starého mesta a podporiť tak mier a demokraciu a vysloviť sa proti pravicovému extrémizmu. Okrem starostu Dirka Hilberta sa do reťaze mieni zapojiť aj saský premiér Michael Kretschmer.



Pri náletoch spojeneckých bombardérov na Drážďany, ktoré sa uskutočnili v štyroch vlnách, zahynulo podľa odhadov historikov 22.000 - 25 000 ľudí. Veľké časti historického starého mesta boli zničené.



Pravicoví extrémisti, ktorí tvrdia, že obetí náletov bolo desaťkrát viac, sa v minulosti opakovane snažili toto výročie zneužiť na svoje účely. Pre silný odpor verejnosti sa v posledných rokoch väčším pochodom neonacistov podarilo zabrániť.



V tomto roku však polícia a Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) zaznamenali v období okolo výročia bombardovania Drážďan výraznejšiu mobilizáciu pravicovo-extrémistickej scény. Bezpečnostné zložky očakávajú, že do mesta prídu pravicoví extrémisti z celého Nemecka i zahraničia. Vo štvrtok chceli pravicové skupiny v Drážďanoch okrem iného usporiadať zhromaždenie a vigíliu. Ohlásené boli i početné protidemonštrácie.



Aj tento rok zvolali pravicoví extrémisti takzvaný spomienkový pochod, na ktorom organizátori očakávajú v sobotu okolo 2000 účastníkov. Proti nemu boli ohlásené rozsiahle protesty, okrem iného aj prívržencov ľavicovej scény. Drážďanská polícia predpokladá, že atmosféra bude počas troch dní „konfrontačná“, preto jej budú pomáhať kolegovia z iných spolkových krajín.