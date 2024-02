Drážďany si pripomínajú deštrukciu z roku 1945

Drážďany 13. februára (TASR) - Drážďany si v utorok pripomínajú vojnovú deštrukciu mesta spred 78 rokov množstvom podujatí vrátane tradičnej ľudskej reťaze v historickom centre a popri rieke Labe. Nemecká spoločnosť i politici chcú tento rok vyslať obzvlášť silný signál na podporu mieru a demokracie, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Na znak nesúhlasu proti privlastňovaniu si tohto výročia krajne pravicovými extrémistami je naplánovaných veľké množstvo protestných akcií. Tamojšia polícia už avizovala, že je na ne pripravená.



Zvony na všetkých kostolných vežiach v Drážďanoch sa rozozvučia v momente, keď 13. februára 1945 došlo k prvému náletu západných spojencov na Drážďany, ktoré boli vtedy súčasťou nacistickej tretej ríše. Ľudia si to pripomenú tradične tým, že sa na niekoľko minút chytia za ruky a vytvoria živú reťaz, píše DPA.



Polícia bude v najvyššej pohotovosti vo večerných hodinách, keď sa v oblasti historického Starého námestia budú konať podujatia organizované Alternatívou pre Nemecko (AfD) a ďalších krajne pravicových zoskupení. Hlásené sú aj viaceré protidemonštrácie, pričom do ulíc by mohli vyjsť aj ľavicoví extrémisti.



Drážďany, hlavné mesto spolkovej krajiny Sasko, boli zničené spojeneckým leteckým bombardovaním z 13.-15. februára 1945. Prvé bomby na mesto spadli večer 13. februára o 22.13 h. Podľa zistení historikov pri bombardovaní prišlo o život do 25.000 ľudí.