Drážďany začínajú demolovať časť mosta, ktorá sa zrútila do rieky

Drážďany 13. septembra (TASR) - V Drážďanoch v spolkovej krajine Sasko na východe Nemecka sa vo štvrtok večer začala demolácia časti mosta Carolabrücke, ktorá sa v stredu nadránom zrútila do rieky Labe. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Hovorca hasičského zboru Michael Klahre pre agentúru uviedol, že špecializovaná spoločnosť do akcie nasadila bagre a demolačné vozidlá, ktoré sa pripravujú na čiastočnú demoláciu zrútenej časti betónového mosta.



Podľa Klahreho pomocou laserovej technológie zistili, že čiastočne zrútená konštrukcia časti mosta sa pomaly zosúva. "Snažíme sa predísť nekontrolovanému zrúteniu," zdôraznil s tým, že sa im už podarilo oddeliť električkové trate a potrubia diaľkového vykurovania malými riadenými výbuchmi.



Záchranné služby tlačí čas, pretože očakávané povodne výrazne zvýšia mieru nebezpečenstva.



K zrúteniu 100-metrovej časti mosta, ktorý spája staré a nové mesto v Drážďanoch, došlo v stredu približne okolo tretej hodiny nadránom, posledná električka prešla cez most okolo 2.50 h. Pri incidente nikto neutrpel zranenia.



Príčina čiastočného zrútenia mosta sa ešte stále vyšetruje. Podľa Holgera Kalbeho, vedúceho odboru stavieb a mostov mesta Drážďany, je možnou príčinou korózia v dôsledku kontaminácie chloridmi. Kalbe však upozornil, že ide o veľmi predbežný predpoklad a experti budú o pár dní vedieť viac.