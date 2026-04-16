DRC: Do roku 2027 sa počet vysídlených ľudí zvýši o 4,2 milióna
Správa DRC poukazuje na to, že nedávne vlny vysídľovania sa čoraz viac rozširujú do väčšieho počtu krajín, na rozdiel od minulosti, kedy ich spôsobovalo niekoľko veľkých kríz.
Autor TASR
Kodaň 16. apríla (TASR) - Vojny, násilie, prenasledovanie a nedostatok pomoci do konca roka 2027 vyženú zo svojich domovov ďalších 4,2 milióna ľudí, varovala vo štvrtok Dánska rada pre utečencov (DRC). K nim nezapočítavala osoby postihnuté súčasnou vojnou na Blízkom východe, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Prognózy DRC vo výročnej správe vychádzali z údajov dostupných na konci roka 2025 a zohľadňovali ukazovatele v oblasti bezpečnosti, životného prostredia a ďalších faktorov v 27 krajinách.
Organizácia uvádza, že 4,2 milióna ľudí sa pridáva k približne 117 miliónom, ktorí už sú v súčasnosti podľa Medzinárodného výboru Červeného kríža vysídlení po celom svete.
Správa DRC poukazuje na to, že nedávne vlny vysídľovania sa čoraz viac rozširujú do väčšieho počtu krajín, na rozdiel od minulosti, kedy ich spôsobovalo niekoľko veľkých kríz. Na vysídľovanie malo priamy vplyv aj zníženie medzinárodnej pomoci.
„Medzinárodné spoločenstvo čelí katastrofálnemu zlyhaniu pri ochrane najzraniteľnejších ľudí na svete,“ uviedla vo vyhlásení generálna tajomníčka DRC Charlotte Slenteová.
„Pre rodiny, ktoré utekajú pred vojnou bez ničoho, iba v tom čo majú oblečené, existuje len malá nádej: medzinárodná bezpečnostná sieť, ktorá kedysi existovala, má obrovské diery, keďže humanitárna pomoc sa zmenšuje,“ dodala.
Hoci prognózy DRC nezahŕňali vojnu na Blízkom východe, Slenteová varovala, že aj tento konflikt „vyvoláva nové vysídľovanie a zhoršuje humanitárnu situáciu“.
„Existuje plán, ktorý môže región zachrániť: súčasné prímerie sa musí stať trvalým a musí sa rozšíriť na Libanon, kde bol v dôsledku konfliktu vysídlený každý piaty človek... Rodinám v Libanone a Iráne musí byť umožnený návrat domov, aby si mohli v mieri znovu vybudovať svoje životy,“ poznamenala Slenteová.
