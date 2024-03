Pri Indonézii sa prevrátil čln s desiatkami rohingských utečencov

Jakarta 20. marca (TASR) — Drevený čln s desiatkami Rohingov sa v stredu prevrátil asi 25 kilometrov od pláže Kuala Bubon v indonézskej provincii Aceh. TASR o tom informuje na základe správy z agentúry AP.



Miestni rybári zachránili najmenej šesť utečencov a evakuovali ich do dočasného úkrytu. Bezprostredne nehlásili žiadne obete.



Približne 740.000 Rohingov utieklo do Bangladéša pred brutálnou kampaňou armády proti povstalcom v ich domovskom Mjanmarsku. Tisíce z nich sa snaží utiecť z preplnených táborov v Bangladéši do susedných krajín. Indonézia zaznamenala od novembra nárast počtu utečencov, čo ju prinútilo požiadať medzinárodné spoločenstvo o pomoc.



Ako informovala agentúra OSN pre utečencov, minulý rok takmer 4.500 Rohingov, z ktorých dve tretiny tvoria ženy a deti, utieklo na lodiach z Mjanmarska a z utečeneckých táborov v susednom Bangladéši. Z nich 569 zomrelo alebo bolo nezvestných počas plavby cez Bengálsky záliv a Andamanské more, čo je najvyšší počet obetí od roku 2014.