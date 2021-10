Drevený most z Medvedíka Pú sa predal za dvojnásobok vyvolávacej ceny

Londýn 8. októbra (TASR) - Drevený most, ktorý sa objavil ako ilustrácia v pôvabnej rozprávkovej knihe Medvedík Pu, sa v dražbe predal za viac ako 150.000 eur. Ide o dvojnásobok vyvolávacej ceny stanovenej odhadcom, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Alan Alexander Milne, tvorca popleteného medveďa s guľatým bruškom, si tento most zamiloval a so svojím synom Christopherom Robinom Milneom, ktorý sa stal predobrazom Krištofa Robina, malého priateľa Medvedíka Pú, z neho do rieky hádzali vetvičky a šišky z mosta a "vynašli" tak hru Púove vetvičky.



AP pripomenula, že hra spočíva v tom, že hráči zhodia z mosta, na strane proti prúdu, do rieky vetvičku a vyhrá ten z nich, koho vetvička vypláva na druhej strane mosta – po prúde – ako prvá.



Most postavený okolo roku 1907 a známy ako Posingford Bridge sa preslávil hneď po tom, ako bolo na trh uvedené prvé vydanie dobrodružstiev Medvedíka Pú s ilustráciami E. H. Sheparda. Kniha sa medzičasom stala klasickým dielom detskej literatúry.



Oficiálne bol Posingford Bridge premenovaný na Púov vetvičkový most (Poohsticks Bridge) až v roku 1979.



Po tom, čo ho navštevovali a používali tisíce turistov, bol v roku 1999 rozobraný a nahradený novým mostom vybudovaným s finančnou podporou spoločnosti Disney Corporation. Chýbajúce alebo poškodené časti na moste pri rekonštrukcii nahradili kusmi dreva z dubov z tejto lokality.



Nový majiteľ, William Sackville, 11. lord De La Warr, ho plánuje presťahovať na svoje panstvo v Buckhurst Parku v Withyhame vo východnom Sussexe na juhovýchode Anglicka.



Sackville pred novinármi vyjadril z kúpy radosť. Vyhlásil tiež, že sa teší na návštevy detí i dospelých, keď prídu obdivovať most, ktorý poslúžil ako inšpirácia pre jednu z najznámejších hier, aké sa stále hrajú deti v Británii i v zahraničí.



Predaj mosta sa zhodoval so 100. výročím udalosti, keď Christopher Robin Milne v roku 1921 dostal na svoje prvé narodeniny plyšového medveďa, ktorého jeho otec neskôr stvárnil v postave Medvedíka Pú.