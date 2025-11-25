< sekcia Zahraničie
Driscoll vedie v Abú Zabí rokovania s predstaviteľmi Ruska
Rokovania by mali pokračovať aj v utorok.
Autor TASR
Abú Zabí 24. novembra (TASR) - Štátny tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Dan Driscoll v pondelok viedol rokovania v Abú Zabí s predstaviteľmi Ruska o mierovom urovnaní situácie na Ukrajine. V utorok ráno o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa, píše TASR.
Rokovania by mali pokračovať aj v utorok a Driscoll by sa mal stretnúť aj so zástupcami Ukrajiny. Personálne zloženie ruskej a ukrajinskej delegácii nie je jasné.
Stretnutie sa uskutočnilo po tom, ako sa predstavitelia USA a Ukrajiny v Ženeve pokúšali zmierniť vzájomné rozpory v súvislosti s plánom na ukončenie vojny na Ukrajine a dohodli sa na úprave amerického návrhu, ktorý Kyjev a jeho európski spojenci považovali za zoznam želaní Kremľa.
Znenie pôvodného 28-bodového plánu zverejnili svetové médiá, ktorý okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a nikdy nevstúpi do NATO.
Denník Financial Times v pondelok informoval, že plán bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí a člen delegácie Serhij Kyslycia uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body - vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA - vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.
Rokovania by mali pokračovať aj v utorok a Driscoll by sa mal stretnúť aj so zástupcami Ukrajiny. Personálne zloženie ruskej a ukrajinskej delegácii nie je jasné.
Stretnutie sa uskutočnilo po tom, ako sa predstavitelia USA a Ukrajiny v Ženeve pokúšali zmierniť vzájomné rozpory v súvislosti s plánom na ukončenie vojny na Ukrajine a dohodli sa na úprave amerického návrhu, ktorý Kyjev a jeho európski spojenci považovali za zoznam želaní Kremľa.
Znenie pôvodného 28-bodového plánu zverejnili svetové médiá, ktorý okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a nikdy nevstúpi do NATO.
Denník Financial Times v pondelok informoval, že plán bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí a člen delegácie Serhij Kyslycia uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body - vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA - vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.