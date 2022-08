Drogová mafia sa do prístavu v Antverpách dostáva cez inzeráty práce

Brusel 24. augusta (TASR) - Zločinecké drogové skupiny sa dostávajú do priestorov prístavu v Antverpách nielen podplácaním, ale aj obsadzovaním pracovných pozícií inzerovaných vedením prístavu. Uviedla v stredu tlačová agentúra Belga.



Prístav je jednou z hlavných vstupných brán pre dovoz drog do Európy. Zločinecké gangy sa snažia umiestniť svojich ľudí na konkrétne pozície aj zneužívaním náboru nových zamestnancov.



"Na čele uchádzačov o prácu nemôžeme vidieť, že ide o zločinca," upozornil odborový zväz zastupujúci ľavicovo orientovaných pracovníkov prístavu.



Podľa Belga je legitímna otázka, či by postup prijímania pracovníkov na kľúčové pozície nemal byť prísnejší, ako je to napríklad na letiskách alebo vo väzniciach. Uchádzačom o prácu v prístave stačí predložiť potvrdenie o bezúhonnosti a dobrých mravoch. Budúci zamestnávateľ tak nedokáže zistiť, či žiadateľa o prácu nevyšetruje polícia pre podozrenia z trestného činu.



Združenie zamestnávateľov (Cepa) by nebolo proti prísnejším prijímacím pohovorom, avšak pre silné socialistické odbory najlepšou možnosťou zostáva upovedomenie o rizikách spojených s drogovou mafiou už zamestnaných robotníkov.



Minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne v tejto súvislosti uviedol, že ešte pred letnými prázdninami bol právne ukotvený štatút dôstojníka prístavnej bezpečnosti. Títo agenti majú za úlohu upozorniť na akékoľvek podozrivé správanie a zamestnanci prístavu majú k dispozícii aj anonymné oznamovacie miesta.



Európsky policajný úrad Europol vlani v septembri upozornil, že Belgicko a Holandsko sú hlavnou bránou pre dovoz kokaínu do Európy, keď v tejto úlohe nahradili Španielsko.



Podľa oficiálnej správy belgického ministerstva financií za rok 2020 v antverpskom prístave zhabali 14.575 kg hašiša, 446 kg heroínu, 336 kg marihuany a 65,5 tony kokaínu. Len kokaín by mal na čiernom trhu hodnotu 7,5 miliardy eur. V roku 2021 v antverpskom prístave zhabali rekordných 90 ton kokaínu.



Hlavnými "exportérmi" kokaínu sú Kolumbia, Brazília a Ekvádor. Väčšinou sa preváža na lodiach v kontajneroch s ovocím.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)