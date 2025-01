DROGY V ŽALÚDKU: Obvinili dvoch mužov z Maďarska

Budapešť 2. januára (TASR) - Austrálska federálna polícia vo štvrtok vzniesla obvinenie voči dvom maďarským občanom, ktorí sa pokúsili prepašovať do krajiny heroín v žalúdku. S odvolaním sa na server nepzsava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa agentúry AFP dvaja 33-roční muži prileteli na letisko v Perthe 29. decembra zo Spojených štátov. Počas kontroly batožiny sa jeden z nich sťažoval na bolesti žalúdka a žiadal lekársku pomoc.



Privolaná záchranná služba vyšetrila oboch mužov a previezla do mestskej nemocnice. Tam jeden z nich za deväť hodín vylúčil z tela spolu 30 kapsúl s obsahom heroínu, ktorých odhadovaná celková hmotnosť bola 300 gramov.



Druhý muž najprv vyvrátil dve pastilky a v nasledujúcich 30 hodinách vylúčil ďalších 29 kapsúl. Celková hmotnosť obsahu kapsúl bola v jeho prípade približne 310 gramov.



Celková hmotnosť zaisteného heroínu predstavovala 610 gramov, z čoho by bolo možné vyrobiť zhruba 3050 dávok drogy za dovedna asi 150.000 eur.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)