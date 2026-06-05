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Dron, ktorý explodoval v prístave Konstanca, patril Ukrajine
Rumunský prezident Nicušor Dan označil incident za dôsledok vojny, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine.
Autor TASR
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Kyjev/Konstanca 5. júna (TASR) — Ukrajinské námorníctvo v piatok potvrdilo, že jeden z jeho námorných dronov explodoval v prístave rumunského mesta Konstanca po tom, ako ho z kurzu vychýlilo nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Počas plnenia úloh v operačnej oblasti Čierneho mora sa jedno z bezpilotných hladinových plavidiel ukrajinského námorníctva dostalo pod vplyv systémov elektronického boja nepriateľa, vymklo sa spod kontroly a zamierilo k pobrežiu Rumunska. Ukrajinské námorníctvo poskytlo rumunskému námorníctvu potrebné informácie, aby sa predišlo civilným obetiam,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského námorníctva zverejnenom na Facebooku.
Námestník rumunského ministra vnútra Raed Arafat predtým na tlačovej konferencii povedal, že hlásenie o nájdení dronu v prístave prišlo už o 06.00 h miestneho času (05.00 h SELČ). Ministerstvo obrany neskôr upresnilo, že oznámenie dostali o 6:20 h.
Dron sa podľa bol podľa rezortu obrany nájdený v prístave neďaleko sídla Rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori (ARSVOM) a samovoľne explodoval približne o 10.30 h miestneho času (09.30 h SELČ). Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy evakuovaná a zabezpečená. Podľa prefekta župy Konstanca Adriana-Teodora Picoiua bolo výbuch cítiť aj v približne 20 kilometrov vzdialenom prímorskom letovisku Navodari.
Ruské veľvyslanectvo v Bukurešti vydalo vyhlásenie, v ktorom uviedlo, že námorný dron je ukrajinský a že „akékoľvek pokusy priamo alebo nepriamo spájať tento dron s Ruskom a pripisovať mu zodpovednosť za incident sú neopodstatnené“.
Rumunský prezident Nicušor Dan označil incident za dôsledok vojny, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine.
Prokuratúra v Konstanci začala podľa televízie Digi 24 v tejto súvislosti konanie vo veci prítomnosti neoznačeného vojenského plavidla s výzbrojou na palube a pravdepodobne aj výbušninami v civilnom prístave.
„Počas plnenia úloh v operačnej oblasti Čierneho mora sa jedno z bezpilotných hladinových plavidiel ukrajinského námorníctva dostalo pod vplyv systémov elektronického boja nepriateľa, vymklo sa spod kontroly a zamierilo k pobrežiu Rumunska. Ukrajinské námorníctvo poskytlo rumunskému námorníctvu potrebné informácie, aby sa predišlo civilným obetiam,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského námorníctva zverejnenom na Facebooku.
Námestník rumunského ministra vnútra Raed Arafat predtým na tlačovej konferencii povedal, že hlásenie o nájdení dronu v prístave prišlo už o 06.00 h miestneho času (05.00 h SELČ). Ministerstvo obrany neskôr upresnilo, že oznámenie dostali o 6:20 h.
Dron sa podľa bol podľa rezortu obrany nájdený v prístave neďaleko sídla Rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori (ARSVOM) a samovoľne explodoval približne o 10.30 h miestneho času (09.30 h SELČ). Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy evakuovaná a zabezpečená. Podľa prefekta župy Konstanca Adriana-Teodora Picoiua bolo výbuch cítiť aj v približne 20 kilometrov vzdialenom prímorskom letovisku Navodari.
Ruské veľvyslanectvo v Bukurešti vydalo vyhlásenie, v ktorom uviedlo, že námorný dron je ukrajinský a že „akékoľvek pokusy priamo alebo nepriamo spájať tento dron s Ruskom a pripisovať mu zodpovednosť za incident sú neopodstatnené“.
Rumunský prezident Nicušor Dan označil incident za dôsledok vojny, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine.
Prokuratúra v Konstanci začala podľa televízie Digi 24 v tejto súvislosti konanie vo veci prítomnosti neoznačeného vojenského plavidla s výzbrojou na palube a pravdepodobne aj výbušninami v civilnom prístave.