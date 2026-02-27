< sekcia Zahraničie
DRON NAD RUMUNSKOM: Krajina nasadila štyri stíhačky
Rumunsko ako členská krajina Európskej únie a NATO zdieľa s Ukrajinou 650 kilometrov dlhú pozemnú hranicu.
Autor TASR
Bukurešť 27. februára (TASR) - Rumunsko zaznamenalo vo štvrtok na radaroch dva drony v blízkosti ukrajinských hraníc, pričom jeden z nich nakrátko narušil vzdušný priestor krajiny. Bukurešť v reakcii na to nasadila štyri stíhačky, informuje TASR podľa správy agentúry Agerpres.
„Radary (ministerstva obrany) vo štvrtok zaznamenali prítomnosť dronu v blízkosti štátnej hranice s Ukrajinou po novom vzdušnom útoku Ruskej federácie na ukrajinské prístavy na Dunaji. Okolo 16.25 h došlo v súlade s postupmi leteckej polície k nasadeniu dvoch lietadiel F-16 umiestnených na leteckej základni Fetesti. (Úrady vydali) varovanie pre obyvateľov v severnej oblasti okresu Tulcea,“ uviedlo ministerstvo v tlačovej správe. Podľa neho v tom čase nedošlo k narušeniu vzdušného priestoru a varovanie bolo približne o 17.30 h zrušené.
O 18.00 h boli zo základne Mihaila Kogalniceanua následne vyslané dve stíhačky Eurofighter Typhoon po tom, ako radary zaznamenali ďalšie bezpilotné lietadlo smerujúce do rumunského vzdušného priestoru. Ministerstvo dodalo, že bolo vydané druhé varovanie pre obyvateľov severovýchodných oblastí okresu Tulcea.
„Bezpilotné lietadlo krátko vstúpilo do národného vzdušného priestoru a opustilo ho okolo 18.30 h severne od (mesta) Sulina,“ upresnil rezort obrany.
Rumunsko ako členská krajina Európskej únie a NATO zdieľa s Ukrajinou 650 kilometrov dlhú pozemnú hranicu, a odkedy Rusko spustilo útoky na ukrajinské prístavy na Dunaji, dochádza k opakovanému narúšaniu jej vzdušného priestoru.
