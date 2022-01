Dron s defibrilátorom pomohol zachrániť pacienta so zástavou srdca

Štokholm 8. januára (TASR) - Dron nesúci defibrilátor pomohol zachrániť život 71-ročnému mužovi vo Švédsku, ktorého postihla zástava srdca. Napísala o tom v piatok agentúra AFP.



Pohotovostné služby vyslali dron a po ňom sa vydala na cestu aj sanitka, aby zachránili dôchodcu Svena. Ten požiadal o nezverejnenie svojho priezviska.



Sven začiatkom decembra skolaboval, keď odhadzoval napadaný sneh pred svojím domom v západošvédskom meste Trollhättan.



"Všetko od prvého telefonátu na číslo 112 až po to, keď dron zachytil signál, že sa má vydať do akcie, trvalo približne 15–30 sekúnd. Celý proces trval potom asi 3,5 minúty," povedal pre AFP Sven.



V ten osudný deň sa šťastnou náhodou viezol okolo lekár Mustafa Ali. Zastavil a začal robiť kardiopulmonálnu resuscitáciu, pričom Svenova manželka zatelefonovala na pohotovosť. Keď dorazil dron s defibrilátorom, ktorý mal pomôcť oživiť činnosť Svenovho srdca, bol lekár ešte stále pri ňom.



Ali povedal, že dron pri záchrane mužovho života "naozaj pomohol", keďže bola použitá kombinácia rýchlej resuscitácie a liekov, ktoré podali dôchodcovi v sanitke – tá dorazila o niekoľko minút po drone.



"Myslím si, že je to naozaj dobrá pomôcka. Predovšetkým pre pacientov, ktorí sú ďaleko od najbližšej nemocnice," dodal Ali.



Defibrilátor, ktorý do srdca pacienta postihnutého srdcovým záchvatom vysiela elektrické výboje, bol na zem spustený pomocou navijaka. To znamená, že dron nemusel pristáť, aby doručil prístroj.



Používanie lekárskych dronov je súčasťou testu, ktorý uskutočňuje spoločnosť Everdrone v oblasti mesta Göteborg. Drony vyvinulo Centrum pre odbornú resuscitáciu na lekárskej univerzite Karolinska Institutet v spoluprácim so spoločnosťou SOS Alarm prevádzkujúcou pohotovostné služby a s regionálnym zdravotníckym úradom Region Västra Götaland.



Everdrone vo vyhlásení napísala, že jej sieť môže v súčasnosti obsiahnuť 200.000 obyvateľov v samotnom Švédsku a "podľa očakávania sa v roku 2022 rozšíri na ďalšie miesta v Európe".



V budúcnosti môžu byť tieto lietajúce stroje bez posádky vybavené aj inými lekárskymi prístrojmi.



"Len si predstavte, že takéto drony budú doručovať kufríky prvej pomoci v rôznych situáciách... dostanú sa na ťažko dostupné ostrovy alebo na iné miesta, kam je problém vôbec doraziť," povedal pre AFP šéf spoločnosti Everdrone Mats Sällström.



"Začali sme defibrilátorom, pretože z časového hľadiska ide o takú kritickú udalosť, kde môže dron naozaj všetko zmeniť," doplnil Sällström.