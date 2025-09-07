Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
Dron z Jemenu zasiahol izraelské letisko na juhu krajiny

Na ilustračnej snímke dron. Foto: TASR/AP

V máji raketa odpálená jemenskými militantmi dopadla neďaleko Medzinárodného letiska Bena Guriona pri Tel Avive.

Autor TASR
Tel Aviv 7. septembra (TASR) – Dron vypustený húsíjskými povstalcami z Jemenu zasiahol letisko v južnom Izraeli, v dôsledku čoho uzavreli vzdušný priestor na juhu krajiny a zastavili tamojšie lety, oznámila v nedeľu izraelská armáda. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Armáda uviedla, že húsíovia útočili viacerými dronmi a časť z nich zostrelili ešte mimo vzdušného priestoru krajiny. Najmenej jeden zasiahol halu pre cestujúcich na Ramonovom medzinárodnom letisku neďaleko izraelského letoviska Ejlat. Podľa záchrannej služby utrpel jeden človek menšie zranenia.

V máji raketa odpálená jemenskými militantmi dopadla neďaleko Medzinárodného letiska Bena Guriona pri Tel Avive. Zranila štyroch ľudí a mnohé letecké spoločnosti v dôsledku tohto útoku zrušili lety do Izraela na niekoľko mesiacov. Izrael neskôr zasiahol a zničil hlavné letisko v jemenskej metropole Saná, kontrolovanej húsíami.

Nedeľňajší útok sa odohral dva týždne po tom, ako pri izraelskom nálete v jemenskom hlavnom meste zahynul premiér vlády húsíov a mnohí členovia jeho kabinetu. Povstalci vyhlásili, že v odvete zintenzívnia útoky na Izrael a lode v Červenom mori. V poslednom čase odpaľujú rakety a drony najmenej raz za deň a začali používať aj strely s kazetovou muníciou.
