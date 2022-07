Dron zachránil chlapca pred utopením na pláži v Španielsku

Madrid 25. júla (TASR) - Dron, ktorý v rámci novátorskej metódy využíva španielska pobrežná služba, zachránil 14-ročného chlapca vo Valencii. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá o tom informovala v pondelok.



Dron zhodil chlapcovi, ktorý v ohrození života zápasil so silným vlnami, záchrannú vestu. Vďaka nej sa dokázal udržať nad hladinou, až kým mu na pomoc neprišli záchranári.



"Keď sme dorazili (s dronom) videli sme chlapca vo veľmi zlom stave, nemal takmer žiadnu energiu, aby ďalej plával. Poslal som mu teda záchrannú vestu," uviedol pilot dronu Miguel Ángel Pedrero z firmy General Drones.



"Pre silné vlny to bol zložitý manéver, no zvládli sme mu vestu odovzdať a dokázal sa tak udržať nad hladinou, kým k nemu dorazili na vodných skútroch záchranári," dodal Pedrero.



Chlapcovi po vytiahnutí na breh poskytli v sanitke kyslík a previezli do nemocnice. O 24 hodín neskôr bol už späť doma, uvádza Reuters.



Firma General Drones spolupracuje so španielskou pobrežnou službou od roku 2017. Dnes má 30 pilotov s dronmi, ktorí pomáhajú plavčíkom na 22 španielskych plážach. Úlohou dronov je poskytnúť rýchlu pomoc človeku v kritickej situácii ešte pred tým, ako sa k nemu dostanú záchranári.



Napriek tomu sa za prvý polrok 2022 utopilo v Španielsku 140 ľudí, čo je o 55 percent viac ako v rovnakom období vlani, vyplýva z údajov španielskych úradov.