Dron zasiahol americký diplomatický objekt v Bagdade
Nik neutrpel zranenia, ani nie je nezvestný, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA.
Autor TASR
Washington 11. marca (TASR) - Bezpilotné lietadlo v utorok zasiahlo významné americké diplomatické zariadenie v irackom hlavnom meste Bagdad. Stalo sa tak počas pokračujúcej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu, nik však neutrpel zranenia, ani nie je nezvestný, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA a interné upozornenie amerického ministerstva zahraničných vecí, píše TASR.
Dron zasiahol bagdadské centrum diplomatickej podpory, ktoré sa nachádza vedľa miestneho letiska, a dopadol blízko strážnej veže, uvádza sa v internom varovaní ministerstva, do ktorého Reuters nahliadol. Osobám v zariadení bolo nariadené, aby sa „ukryli“. V samostatnom vyhlásení sa uvádzalo, že všetci členovia personálu sú na mieste a nikto nie je nezvestný.
O incidente ako prvý informoval denník Washington Post, ktorý uviedol, že smerom k spomínanému diplomatickému komplexu v Bagdade bolo vypustených celkovo šesť dronov, a že päť z nich bolo zostrelených. Denník tiež napísal, že útok pravdepodobne vykonal Islamský odpor v Iraku (IRI), voľná koalíciu proiránskych šiitských militantných skupín.
Bagdad odsúdil útoky v blízkosti irackých základní, ale poškodenie amerického komplexu nespomenul, uviedol Washington Post. „(Iracké) ministerstvo obrany zdôrazňuje, že nebude stáť nečinne ako divák. Naopak, bude pevne konfrontovať a prenasledovať... všetky zúčastnené strany,“ uviedol rezort vo vyhlásení, ktoré citovali noviny.
Najnovší konflikt na Blízkom východe sa začal v sobotu 28. februára spoločnými americko-izraelskými útokmi na Irán. Islamská republika zareagovala protiútokmi na americké zariadenia v okolitých krajinách.
