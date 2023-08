Dron zasiahol budovu v Moskve, dočasne bolo odstavené aj letisko

Moskva 1. augusta (TASR) - Ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili v noci na utorok niekoľko dronov, ktoré smerovali na Moskvu. V hlavnom meste jeden dron zasiahol rovnakú výškovú budovu, ktorá bola poškodená aj v nedeľu pri podobnom útoku, uviedol starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Niekoľko dronov, ktoré sa pokúšali priletieť do Moskvy, zostrelili systémy protivzdušnej obrany," napísal Sobianin v aplikácii Telegram. V Moskve jeden dron podľa neho "dopadol do tej istej administratívnej budovy, ktorá bola zasiahnutá aj naposledy".



Sobianin spresnil, že útok poškodil fasádu na 21. poschodí. Dodal, že obete ani zranených nehlásili.



Ruské úrady preto nakrátko pozastavili aj prevádzku moskovského medzinárodného letiska Vnukovo, informovala štátna tlačová agentúra TASS.



Moskva v nedeľu vyhlásila, že zostrelila niekoľko ukrajinských dronov nad Moskvou a Krymským polostrovom. V hlavnom meste Ruska drony poškodili dve administratívne budovy, k obetiam a zraneniam však nedošlo.



Ruské ministerstvo obrany to označilo za "pokus kyjevského režimu o teroristický útok" a potvrdilo útok troch dronov. Jeden z nich zostrelili systémy protivzdušnej obrany, dva ďalšie dopadli do obchodnej štvrte Moskvy.



Ruská metropola bola už viackrát cieľom útokov bezpilotných lietadiel.