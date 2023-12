Dron zaútočil na tanker pri brehoch Indie; spôsobil požiar na palube

Dubaj 23. decembra (TASR) - Obchodná loď plaviaca sa v Indickom oceáne sa stala v sobotu terčom útoku dronom, ktorý spôsobil požiar na palube. Išlo o plavidlo, ktoré malo spojitosť s Izraelom, informovala agentúra AFP.



Jemenskí povstalci v posledných týždňoch začali útočiť raketami alebo dronmi na lode vlastnené izraelskými spoločnosťami alebo na tie, ktoré smerujú do izraelských vôd alebo prístavov. Týmto spôsobom podporujú palestínske militantné hnutie Hamas vo vojne proti Izraelu.



K najnovšiemu, sobotňajšiemu útoku na tanker prevážajúci chemické produkty, ktorý sa plavil po libérijskou vlajkou, došlo približne 200 námorných míľ juhozápadne od prístavného mesta Veraval ležiaceho na severozápade Indie. K činu sa zatiaľ nikto neprihlásil.



Podľa informácií britského námorníctva mal tanker bližšie nešpecifikovanú súvislosť s Izraelom. Útok spôsobil škody, ale nevyžiadal si žiadne obete ani zranenia. Požiar na palube sa podarilo uhasiť.



Spoločnosť Ambrey, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou námornej dopravy, uviedla, že tanker smeroval zo Saudskej Arábie do Indie. K zasiahnutej lodi boli vyslané plavidlá indického námorníctva.



Spojené štáty začiatkom tohto týždňa oznámili vytvorenie medzinárodnej koalície na ochranu obchodných lodí plaviacich sa Červené more, cez ktoré prechádza jedna z najdôležitejších námorných trás pre prepravu ropy.



Ku koalícii sa pripojilo už vyše 20 krajín. Okrem vykonávania spoločných námorných hliadok sa zvažuje aj možnosť sprevádzania nákladných lodí plavidlami schopnými ochrániť ich pred raketami a dronmi. Vojenský zásah voči jemenským povstalcom sa zrejme neplánuje. Húsíovia varovali, že sú pripravení opätovať akýkoľvek prípadný útok.



Jemenskí povstalci podnikli už viac ako 100 dronových a raketových útokov. Ich terčom sa stalo 10 obchodných lodí, do ktorých plavby bolo zainteresovaných vyše 35 krajín sveta, uvádza sa bilancii Pentagónu.



V spojitosti so zhoršením bezpečnostnej situácie v oblasti viaceré veľké lodné spoločnosti pozastavili prepravu cez Červené more do Suezského prieplavu. Svoje nákladné lode dočasne presmerovali na trasy vedúce okolo južného cípu Afriky, ktoré trvajú dlhšie a sú s nimi spojené vyššie finančné náklady.