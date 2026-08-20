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Štvrtok 20. august 2026
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Dron zostrelený v priestore Lotyšska bolo podľa armády ukrajinský

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Talianska stíhačka umiestnená v Pobaltí zostrelila dron, ktorý vletel do vzdušného priestoru Lotyšska počas ukrajinských útokov na ruské prístavy, oznámila Severoatlantická aliancia (NATO).

Autor TASR
Riga 20. augusta (TASR) - Dron, ktorý talianska stíhačka zostrelila 14. augusta vo vzdušnom priestore Lotyšska, bol ukrajinského pôvodu, uviedli vo štvrtok lotyšské ozbrojené sily. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Talianska stíhačka umiestnená v Pobaltí zostrelila dron, ktorý vletel do vzdušného priestoru Lotyšska počas ukrajinských útokov na ruské prístavy, oznámila Severoatlantická aliancia (NATO).

Lotyšská armáda uviedla, že bezpilotný stroj vletel do Lotyšska z Bieloruska, s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku elektronického rušenia zo strany Ruska. Akékoľvek ďalšie podrobnosti o drone ozbrojené sily odmietli poskytnúť.

Reuters pripomína, že ukrajinské bezpilotné stroje útočiace na Rusko sa tento rok už niekoľkokrát ocitli vo vzdušnom priestore pobaltských štátov. V Lotyšsku incident s dronom zaznamenali naposledy v júni, keď francúzske stíhačky zapojené do misie NATO Baltic Air Policing zostrelili stroj, ktorý prenikol do vzdušného priestoru krajiny.
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