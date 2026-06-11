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Dronové útoky na dôležité mesto al-Ubajjid si vyžiadali 23 obetí
Podľa organizácie pri útokoch utrpelo zranenia najmenej 19 ďalších ľudí.
Autor TASR
Chartúm 11. júna (TASR) - Dronové útoky na strategicky významné sudánske mesto al-Ubajjid si vyžiadali 23 obetí, uviedla vo štvrtok ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Od začiatku vojny ide o jeden z leteckých útokov s najvyšším počtom obetí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Organizácia Emergency Lawyers, ktorá dokumentuje vojnové zločiny, uviedla, že útok polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) na kľúčové centrum sa začal v stredu večer a pokračoval aj vo štvrtok, pričom zasiahol obytné oblasti, pohrebné zhromaždenie a nákladné auto prevážajúce potraviny.
Podľa organizácie pri útokoch utrpelo zranenia najmenej 19 ďalších ľudí.
Lekársky zdroj pre agentúru AFP uviedol, že medzi mŕtvymi boli dve deti a jedna žena - pravdepodobne ich matka.
AFP konštatuje, že dronová vojna sa stala čoraz výraznejšou súčasťou konfliktu v Sudáne, ktorý vypukol v apríli 2023 medzi armádou a RSF. Podľa OSN zahynulo pri útokoch dronmi v Sudáne od januára do apríla najmenej 880 civilistov.
Mesto al-Ubajjid, ktoré je hlavným mestom provincie Severný Kurdufán, je už mesiace obkľučované RSF.
K zintenzívneniu bojov v regiónoch Kurdufán a Modrý Níl došlo po tom, čo RSF v októbri 2025 po 18 mesiacoch obliehania obsadili mesto al-Fášir, poslednú významnú baštu armády v regióne Dárfúr na západe Sudánu.
Kurdufán - región bohatý na ropu a úrodnú pôdu - má strategický význam, pretože spája bašty RSF v susednom regióne Dárfúr s východom krajiny, ktorý je pod kontrolou vládnej armády. Kurdufán je dlhodobo predmetom sporov medzi armádou a RSF.
Vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí na životoch, vyhnala z domovov viac ako 11 miliónov ľudí a podľa OSN spôsobila najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.
Organizácia Emergency Lawyers, ktorá dokumentuje vojnové zločiny, uviedla, že útok polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) na kľúčové centrum sa začal v stredu večer a pokračoval aj vo štvrtok, pričom zasiahol obytné oblasti, pohrebné zhromaždenie a nákladné auto prevážajúce potraviny.
Podľa organizácie pri útokoch utrpelo zranenia najmenej 19 ďalších ľudí.
Lekársky zdroj pre agentúru AFP uviedol, že medzi mŕtvymi boli dve deti a jedna žena - pravdepodobne ich matka.
AFP konštatuje, že dronová vojna sa stala čoraz výraznejšou súčasťou konfliktu v Sudáne, ktorý vypukol v apríli 2023 medzi armádou a RSF. Podľa OSN zahynulo pri útokoch dronmi v Sudáne od januára do apríla najmenej 880 civilistov.
Mesto al-Ubajjid, ktoré je hlavným mestom provincie Severný Kurdufán, je už mesiace obkľučované RSF.
K zintenzívneniu bojov v regiónoch Kurdufán a Modrý Níl došlo po tom, čo RSF v októbri 2025 po 18 mesiacoch obliehania obsadili mesto al-Fášir, poslednú významnú baštu armády v regióne Dárfúr na západe Sudánu.
Kurdufán - región bohatý na ropu a úrodnú pôdu - má strategický význam, pretože spája bašty RSF v susednom regióne Dárfúr s východom krajiny, ktorý je pod kontrolou vládnej armády. Kurdufán je dlhodobo predmetom sporov medzi armádou a RSF.
Vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí na životoch, vyhnala z domovov viac ako 11 miliónov ľudí a podľa OSN spôsobila najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.