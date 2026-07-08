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Dronové útoky na dve vozidlá v Sudáne si vyžiadali 15 obetí
Sudán sužuje občianska vojna medzi armádou a povstaleckými Silami rýchlej podpory (RSF) od apríla 2023.
Autor TASR
Chartúm 8. júla (TASR) - Najnovšie dronové útoky na vozidlá v sudánskom štáte Severný Kordofán si vyžiadali životy 15 civilistov vrátane piatich žien. K útokom došlo v dvoch oblastiach kontrolovaných polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), uviedla v utorok ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Sudán sužuje občianska vojna medzi armádou a povstaleckými Silami rýchlej podpory (RSF) od apríla 2023. Boje sa v súčasnosti sústreďujú najmä v regiónoch Kordofán, Dárfúr a Modrý Níl. V južnej časti Kordofánu zároveň v posledných týždňoch dochádza k jedným z najkrvavejších bojov od začiatku konfliktu.
Organizácia Emergency Lawyers, ktorá dokumentuje vojnové zločiny, uviedla, že jedno z vozidiel prevážalo svadobných hostí, keď ho v pondelok zasiahol dron, zatiaľ čo druhé prevážalo vodu, keď sa stalo terčom ďalšieho útoku v utorok skoro ráno miestneho času. Organizácia nešpecifikovala, kto je za útok zodpovedný.
Agentúra AFP tiež upozornila, že tvrdenia o útokoch nebolo možné nezávisle overiť a sudánska armáda ani RSF sa k nim bezprostredne nevyjadrili.
Obe oblasti, v ktorých došlo k spomínaným útokom, sa nachádzajú severne od mesta al-Ubajjid - metropoly Severného Kordofánu, ktoré je kľúčovým logistickým uzlom spájajúcim Dárfúr s hlavným mestom Chartúm. RSF na toto strategicky významné mesto takmer každý deň podnikajú útoky bezpilotnými lietadlami.
V uplynulých týždňoch Organizácia Spojených národov (OSN) varovala, že v al-Ubajjide môže dôjsť k zverstvám podobným tým, ktorých sa RSF dopustili pri útokoch na mesto al-Fášir v októbri minulého roka.
Konflikt v Sudáne si podľa dostupných údajov vyžiadal najmenej 59.000 mŕtvych, približne 13 miliónov ľudí muselo opustiť svoje domovy a viaceré oblasti krajiny postihol hladomor. Humanitárnu pomoc potrebuje viac ako 30 miliónov obyvateľov.
Sudán sužuje občianska vojna medzi armádou a povstaleckými Silami rýchlej podpory (RSF) od apríla 2023. Boje sa v súčasnosti sústreďujú najmä v regiónoch Kordofán, Dárfúr a Modrý Níl. V južnej časti Kordofánu zároveň v posledných týždňoch dochádza k jedným z najkrvavejších bojov od začiatku konfliktu.
Organizácia Emergency Lawyers, ktorá dokumentuje vojnové zločiny, uviedla, že jedno z vozidiel prevážalo svadobných hostí, keď ho v pondelok zasiahol dron, zatiaľ čo druhé prevážalo vodu, keď sa stalo terčom ďalšieho útoku v utorok skoro ráno miestneho času. Organizácia nešpecifikovala, kto je za útok zodpovedný.
Agentúra AFP tiež upozornila, že tvrdenia o útokoch nebolo možné nezávisle overiť a sudánska armáda ani RSF sa k nim bezprostredne nevyjadrili.
Obe oblasti, v ktorých došlo k spomínaným útokom, sa nachádzajú severne od mesta al-Ubajjid - metropoly Severného Kordofánu, ktoré je kľúčovým logistickým uzlom spájajúcim Dárfúr s hlavným mestom Chartúm. RSF na toto strategicky významné mesto takmer každý deň podnikajú útoky bezpilotnými lietadlami.
V uplynulých týždňoch Organizácia Spojených národov (OSN) varovala, že v al-Ubajjide môže dôjsť k zverstvám podobným tým, ktorých sa RSF dopustili pri útokoch na mesto al-Fášir v októbri minulého roka.
Konflikt v Sudáne si podľa dostupných údajov vyžiadal najmenej 59.000 mŕtvych, približne 13 miliónov ľudí muselo opustiť svoje domovy a viaceré oblasti krajiny postihol hladomor. Humanitárnu pomoc potrebuje viac ako 30 miliónov obyvateľov.