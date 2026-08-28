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Dronové útoky na Kryme a v Chersone si vyžiadali obeť i zranených
Ruské sily sú rozmiestnené na opačnom brehu rieky Dnipro, ktorá lemuje mesto nakrátko okupované Moskvou v roku 2022, kvôli čomu je Cherson obzvlášť zraniteľný voči ostreľovaniu.
Autor TASR
Sevastopol 28. augusta (TASR) - Štyria ľudia utrpeli zranenia po tom, čo drony zasiahli päťposchodovú obytnú budovu v Sevastopole na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove. Na komunikačnej platforme Telegram to v piatok uviedol Moskvou dosadený gubernátor Michail Razvožajev, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Drony a ich úlomky zasiahli aj hotel, materskú školu a viac než desať áut, dodal Razvožajev s tým, že v blízkosti skladov ropných produktov začala horieť tráva, nie však samotné sklady, a plamene sa podarilo uhasiť.
Rusko anektovalo Krym v roku 2014 a vo februári roka 2022 začalo vojenskú inváziu na Ukrajinu, pripomína Reuters.
Útok dronu v piatok skoro ráno medzitým pripravil o život jedného muža v ukrajinskom meste Cherson, kým ďalší traja ľudia utrpeli zranenia, píše agentúra AFP. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo úrady vyzvali obyvateľov na odchod, keďže silnejúce ruské útoky na toto juhoukrajinské mesto predstavujú pred dlhou zimou riziko prerušenia dodávok elektrickej energie.
Ruské sily sú rozmiestnené na opačnom brehu rieky Dnipro, ktorá lemuje mesto nakrátko okupované Moskvou v roku 2022, kvôli čomu je Cherson obzvlášť zraniteľný voči ostreľovaniu, píše francúzska agentúra.
Drony a ich úlomky zasiahli aj hotel, materskú školu a viac než desať áut, dodal Razvožajev s tým, že v blízkosti skladov ropných produktov začala horieť tráva, nie však samotné sklady, a plamene sa podarilo uhasiť.
Rusko anektovalo Krym v roku 2014 a vo februári roka 2022 začalo vojenskú inváziu na Ukrajinu, pripomína Reuters.
Útok dronu v piatok skoro ráno medzitým pripravil o život jedného muža v ukrajinskom meste Cherson, kým ďalší traja ľudia utrpeli zranenia, píše agentúra AFP. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo úrady vyzvali obyvateľov na odchod, keďže silnejúce ruské útoky na toto juhoukrajinské mesto predstavujú pred dlhou zimou riziko prerušenia dodávok elektrickej energie.
Ruské sily sú rozmiestnené na opačnom brehu rieky Dnipro, ktorá lemuje mesto nakrátko okupované Moskvou v roku 2022, kvôli čomu je Cherson obzvlášť zraniteľný voči ostreľovaniu, píše francúzska agentúra.