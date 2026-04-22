Dronové útoky si v Rusku a na Ukrajine vyžiadali najmenej päť obetí
Autor TASR
Kyjev/Moskva 22. apríla (TASR) - Pri útoku bezpilotných lietadiel na Rusko a Ukrajinu zahynuli v noci na stredu najmenej piati ľudia a desiatky utrpeli zranenia, informovala britská stanica BBC s odvolaním sa na miestne úrady, píše TASR.
V meste Syzraň v Samarskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska sa po zásahu dronu čiastočne zrútil bytový dom. Záchranári vytiahli z trosiek telá dvoch obetí. Zranenia utrpelo najmenej 11 ľudí vrátane detí.
Obete hlási aj Ukrajina, kde pri nočnom útoku v Sumskej oblasti zahynul jeden civilista po zásahu bytových domov, ktoré následne zachvátil požiar.
V meste Záporožie na juhovýchode Ukrajiny pri útoku dronu na železničnú infraštruktúru zahynul pomocník rušňovodiča. Samotný rušňovodič skončil so zraneniami v nemocnici.
Útok ruského dronu na civilné auto v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zabil jedného člena posádky, druhého previezli so zraneniami do nemocnice.
Ďalšie ruské útoky zasiahli aj Odeskú a Dnepropetrovskú oblasť, kde poškodili prístavnú a civilnú infraštruktúru. K obetiam na životoch tam nedošlo.
Generálny štáb ukrajinskej armády vo svojej rannej zvodke informoval, že Rusko v noci na stredu zaútočilo na Ukrajinu 215 dronmi väčšinou typu Šáhid. Ukrajinskej armáde sa 189 z nich podarilo zneškodniť alebo odkloniť.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho protivzdušná obrana zostrelila 155 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad viacerými regiónmi krajiny vrátane Kurskej, Belgorodskej či Rostovskej oblasti.
