Dronové útoky si vynútili prerušenie prevádzky dvoch letísk v Moskve

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Ruský úrad pre bezpečnosť leteckej premávky (Rosaviacija) oznámil, že veľké letisko Domodedovo a menšie letisko Žukovskij boli pre dronové útoky uzavreté od 23:40 h SEČ.

Autor TASR
Moskva 27. októbra (TASR) - Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na pondelok odrazili viaceré dronové útoky na Moskvu, ktoré si vyžiadali dočasné uzavretie dvoch zo štyroch moskovských letísk. S odvolaním sa na ruské úrady o tom v pondelok informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Počas päťhodinovej operácie, ktorá sa začala tesne pred 22:00 h moskovského času (20:00 h SEČ), protivzdušná obrana zlikvidovala 28 dronov letiacich na Moskvu, doplnil jej primátor Sergej Sobianin v príspevku na komunikačnej platforme Telegram.

Informácie o prípadných škodách neboli zverejnené. Rusko zvyčajne neuvádza úplný rozsah škôd spôsobených ukrajinskými údermi na svojom území, pokiaľ nejde o civilné objekty.

Ukrajina sa k incidentu nevyjadrila. Kyjev opakovane deklaruje, že útoky ukrajinskej armády na území Ruska majú za cieľ zasiahnuť infraštruktúru, ktorá je pre Rusko kľúčová pre vedenie vojny rozpútanej voči Ukrajine.
