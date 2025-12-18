Dronové útoky Ukrajiny si vyžiadali 3 obete a niekoľko zranených

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po útoku vypukol požiar na nákladnej lodi v prístavnom meste Rostov nad Donom, pri ktorom zahynuli dvaja členovia posádky a traja ďalší utrpeli zranenia.

Moskva 18. decembra (TASR) - Ukrajinské drony zaútočili v noci na štvrtok na Rostovskú oblasť, zahynuli pri tom tri osoby a ďalšie utrpeli zranenia, uviedol tamojší gubernátor Jurij Sľusar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Po útoku vypukol požiar na nákladnej lodi v prístavnom meste Rostov nad Donom, pri ktorom zahynuli dvaja členovia posádky a traja ďalší utrpeli zranenia, uviedol na platforme Telegram Sľusar. Požiar sa neskôr podarilo uhasiť. V meste Batajsk zahynul jeden ďalší civilista a hlásili aj šesť ranených, ozrejmil gubernátor. „Mestské komisie zdokumentujú všetky následky útoku,“ povedal Sľusar.

Ukrajina nedávno zintenzívnila nočné dronové útoky, zacielené na ruskú energetickú infraštruktúru, z ktorej Moskva získava financie na podporu invázie, píše AFP. Ruskí predstavitelia tvrdia, že každú noc systémy protivzdušnej obrany zachytia desiatky dronov.

V uplynulých týždňoch Kyjev oznámil útoky námorných dronov na ruské tankery v Čiernom mori a útoky na ruské prístavy. Moskva na to reagovala pravidelným bombardovaním ukrajinského prístavného mesta Odesa, pričom zasiahla dopravné lode, a to vrátane tureckých. Ankara minulý týždeň varovala, že útoky v Čiernom mori predstavujú „znepokojivú eskaláciu“.

Diplomatické snahy o ukončenie konfliktu sa v uplynulých týždňoch zrýchlili po zverejnení mierového plánu USA, no doposiaľ neviedli k prímeriu, pripomína AFP.
