Dronové útoky v Rusku či Ukrajine si opäť vyžiadali obete a zranených
Autor TASR
Moskva/Kyjev 4. januára (TASR) - Útok ukrajinského dronu na osobné auto v Belgorodskej oblasti na západe európskej časti Ruska si vyžiadal život jedného muža a vážne zranenia ženy a štvorročného dieťaťa. V príspevku na sieti Telegram o tom informoval oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov. Agentúra Reuters túto informáciu nedokázala overiť z nezávislých zdrojov, píše TASR.
Medzičasom ruské ministerstvo obrany informovalo, že v noci na nedeľu a v nedeľu ruská protivzdušná obrana zneškodnila spolu viac ako 130 bezpilotných lietadiel vrátane troch smerujúcich na Moskvu.
Ukrajina po dronových útokoch z noci na nedeľu hlási troch zranených v Charkovskej oblasti.
Medzičasom sa počet obetí ruského raketového útoku na mesto Charkov z 2. januára zvýšil na štyri - pod troskami bytového domu sa totiž našli ďalšie dve telá. V príspevku Telegram o tom informoval Náčelník vojenskej správy Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.
Podľa Synehubova bolo pri tomto útoku poškodených viac ako 30 bytových domov a nemocnica. „Najväčšie škody sú v šiestich budovách nachádzajúcich sa najbližšie k epicentru výbuchu. Expertízou sa zistí, či sa dajú opäť využívať,“ dodal. Do sanácie škôd a záchranných prác bolo nasadených viac ako 300 ľudí.
K najnovším útokom na Ukrajine došlo po tom, čo poradcovia pre národnú bezpečnosť niektorých subjektov koalície ochotných v sobotu navštívili Kyjev, aby prediskutovali bezpečnostné záruky a ekonomickú podporu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že práca na mierových návrhoch by sa mohla zrýchliť, keďže Ukrajina týmto poradcom poskytla všetky prerokúvané dokumenty vrátane tých o bezpečnostných zárukách.