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Dronovú alianciu medzi EÚ a Ukrajinou čaká výrazné rozšírenie
Aliancia pre drony medzi EÚ a Ukrajinou sa od svojho založenia v lete stretla iba dvakrát, už teraz však vyvolala taký veľký záujem, že by sa počet jej členov mohol čoskoro viac ako strojnásobiť.
Autor TASR
Brusel/Kyjev 27. novembra (TASR) - Do priemyselnej spolupráce v oblasti dronov medzi Európskou úniou a Ukrajinou sa má zapojiť výrazne viac spoločností, uviedli pre portál Rapporteur štyria predstavitelia odvetvia. Brusel chce, aby európske firmy ťažili z ukrajinských skúseností na bojisku, informuje TASR.
Aliancia pre drony medzi EÚ a Ukrajinou sa od svojho založenia v lete stretla iba dvakrát, už teraz však vyvolala taký veľký záujem, že by sa počet jej členov mohol čoskoro viac ako strojnásobiť. Rozšírenie z aktuálnych 18 na 80 členov je už schválené, uviedli predstavitelia. Plán potvrdila portálu Rapporteur aj Európska komisia (EK).
Na prvom zasadnutí eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius predstavil cieľ aliancie, ktorým je uľahčovať vytváranie spoločných podnikov, rozvíjať pripravenosť na rozšírenie výroby a prispievať k európskym obranným projektom spoločného záujmu (EDPCI). Drony sa stali kľúčovou technológiou na bojisku.
Osemnásť zakladajúcich výrobcov dronov – po deväť z EÚ a Ukrajiny – sa len nedávno dohodlo na štruktúre riadenia. Na nasledujúcich šesť mesiacov zvolili za spolupredsedov nemeckú spoločnosť Quantum Systems a ukrajinskú UFORCE.
V prvom kole sa o členstvo uchádzalo viac ako 400 spoločností. Aliancia chce v blízkej budúcnosti vyhlásiť druhú výzvu na podávanie prihlášok, aby rozšírila počet členov. „Je potrebné aktualizovať podmienky fungovania a potom veľmi skoro vyhlásia novú výzvu,“ uviedol jeden z predstaviteľov.
Súčasní členovia sa už zorganizovali do štyroch pracovných skupín, ktoré sa zameriavajú na dodávateľské reťazce, bezpečnú priemyselnú spoluprácu, rozširovanie výroby a operačný výcvik. Viacerí členovia tiež prejavili záujem o vytvorenie spoločného trhu s dronmi medzi EÚ a Ukrajinou.
Aliancia pre drony medzi EÚ a Ukrajinou sa od svojho založenia v lete stretla iba dvakrát, už teraz však vyvolala taký veľký záujem, že by sa počet jej členov mohol čoskoro viac ako strojnásobiť. Rozšírenie z aktuálnych 18 na 80 členov je už schválené, uviedli predstavitelia. Plán potvrdila portálu Rapporteur aj Európska komisia (EK).
Na prvom zasadnutí eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius predstavil cieľ aliancie, ktorým je uľahčovať vytváranie spoločných podnikov, rozvíjať pripravenosť na rozšírenie výroby a prispievať k európskym obranným projektom spoločného záujmu (EDPCI). Drony sa stali kľúčovou technológiou na bojisku.
Osemnásť zakladajúcich výrobcov dronov – po deväť z EÚ a Ukrajiny – sa len nedávno dohodlo na štruktúre riadenia. Na nasledujúcich šesť mesiacov zvolili za spolupredsedov nemeckú spoločnosť Quantum Systems a ukrajinskú UFORCE.
V prvom kole sa o členstvo uchádzalo viac ako 400 spoločností. Aliancia chce v blízkej budúcnosti vyhlásiť druhú výzvu na podávanie prihlášok, aby rozšírila počet členov. „Je potrebné aktualizovať podmienky fungovania a potom veľmi skoro vyhlásia novú výzvu,“ uviedol jeden z predstaviteľov.
Súčasní členovia sa už zorganizovali do štyroch pracovných skupín, ktoré sa zameriavajú na dodávateľské reťazce, bezpečnú priemyselnú spoluprácu, rozširovanie výroby a operačný výcvik. Viacerí členovia tiež prejavili záujem o vytvorenie spoločného trhu s dronmi medzi EÚ a Ukrajinou.