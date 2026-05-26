Dronový útok na trhovisko v Sudáne: Väčšinu obetí tvoria ženy
Autor TASR
Chartúm 26. mája (TASR) - Pri dronovom útoku v sudánskom meste al-Tina na hranici s Čadom v pondelok prišlo o život 14 ľudí, pričom väčšinu z nich tvorili ženy. Agentúru AFP o tom v utorok informoval jeden z preživších a predstaviteľ vlády, píše TASR.
Jeden zo svedkov pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že útok „bol namierený na skupinu žien, ktoré na trhu v al-Tine predávali jedlo a čaj“. Vládny predstaviteľ útok potvrdil s tým, že úrady sa snažia zistiť presný počet obetí.
Dronové útoky sa v posledných mesiacoch v celom Sudáne zintenzívnili. Dôvodom je konflikt medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Humanitárni pracovníci odhadujú počet obetí útokov na vyše 200.000. Občianska vojna zároveň vyvolala závažnú humanitárnu krízu v krajine, píše AFP.
Mesto al-Tina na západnom okraji regiónu Dárfúr sa tento rok stalo opakovaným cieľom útokov RSF.
Z analýzy Organizácie Spojených národov (OSN) týkajúcej sa potravinovej bezpečnosti vyplýva, že mestu hrozí bezprostredné riziko hladomoru. Tisíce ľudí odtiaľ utiekli do susedného Čadu.
OSN uviedla, že v období od januára do apríla bolo pri dronových útokoch v Sudáne zabitých približne 880 civilistov.
