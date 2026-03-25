Dronový útok spôsobil požiar na medzinárodnom letisku v Kuvajte
Letisko v Kuvajte je od začiatku vojny na Blízkom východe z veľkej časti uzavreté pre komerčné lety a opakovane sa stalo terčom útokov.
Autor TASR
Kuvajt 25. marca (TASR) - Dronový útok zasiahol palivovú nádrž a spôsobil požiar na medzinárodnom letisku v Kuvajte, oznámil v stredu tamojší Úrad pre civilné letectvo. Obete nehlásia, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Ihneď boli aktivované núdzové postupy a na miesto požiaru vyrazili hasičské jednotky. Podľa predbežných správ vznikla len materiálna škoda.
Kuvajtská armáda zároveň oznámila, že jej jednotky v stredu skoro ráno zachytili šesť dronov a protivzdušná obrana reaguje na „nepriateľské raketové a dronové útoky“. Saudská Arábia tiež informovala, že vo východnej časti krajiny zneškodnila štyri bezpilotné lietadlá.
Letisko v Kuvajte je od začiatku vojny na Blízkom východe z veľkej časti uzavreté pre komerčné lety a opakovane sa stalo terčom útokov. Už 14. marca podľa úradov zasiahlo letisko viacero dronov, ktoré poškodili radarový systém. Ďalší útok z 8. marca zasiahol palivové nádrže a úder predtým poškodil halu pre cestujúcich a vyžiadal si niekoľko ľahko zranených.
V rámci prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokmi Izraela a USA na Irán, Teherán útočí nielen na Izrael, ale aj na americké ciele v susedných štátoch v Perzskom zálive – Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu. Z týchto krajín hlásia obete aj škody na civilnej infraštruktúre.
