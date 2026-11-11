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Dronový útok spôsobil požiar v ruskom prístave Usť-Luga
Na sociálnych sieťach sa podľa ukrajinských monitorovacích kanálov objavili zábery zachytávajúce rozsiahly požiar v prístave Usť-Luga.
Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - V dôsledku dronového útoku vypukol požiar v prístave Usť-Luga v Leningradskej oblasti na severe európskej časti Ruska. Oznámil to v noci na stredu oblastný gubernátor Alexander Drozdenko. V oblasti bolo podľa neho zostrelených 150 dronov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na sociálnych sieťach sa podľa ukrajinských monitorovacích kanálov objavili zábery zachytávajúce rozsiahly požiar v prístave Usť-Luga. Podľa Drozdenko na mieste zasahujú hasiči. Bez ďalších podrobností uviedol, že došlo aj k núdzovému odpojeniu trafostanice.
Prístav Usť-Luga, cez ktorý prechádza významná časť ruského exportu ropy, obilia a ďalších komodít, bol už v minulosti opakovane terčom dronových útokov ukrajinskej armády.
Drozdenko oznámil, že ruské systémy protivzdušnej obrany v noci zostrelili nad územím Leningradskej oblasti najmenej 150 dronov. Zranenia utrpeli traja ľudia, podľa gubernátora ide o pracovníkov prístavu.
O zničení približne 40 bezpilotných lietadiel informovali aj úrady v Rostovskej oblasti na juhozápade Ruska. O obetiach ani škodách sa bezprostredne nezmienili.
Ruská agentúra TASS s odvolaním sa úrad pre civilné letectvo (Rosaviacija) tiež uviedla, že na letisku Pulkovo pri Petrohrade v Leningradskej oblasti bolo zrušených alebo oneskorených asi 18 letov.
Na sociálnych sieťach sa podľa ukrajinských monitorovacích kanálov objavili zábery zachytávajúce rozsiahly požiar v prístave Usť-Luga. Podľa Drozdenko na mieste zasahujú hasiči. Bez ďalších podrobností uviedol, že došlo aj k núdzovému odpojeniu trafostanice.
Prístav Usť-Luga, cez ktorý prechádza významná časť ruského exportu ropy, obilia a ďalších komodít, bol už v minulosti opakovane terčom dronových útokov ukrajinskej armády.
Drozdenko oznámil, že ruské systémy protivzdušnej obrany v noci zostrelili nad územím Leningradskej oblasti najmenej 150 dronov. Zranenia utrpeli traja ľudia, podľa gubernátora ide o pracovníkov prístavu.
O zničení približne 40 bezpilotných lietadiel informovali aj úrady v Rostovskej oblasti na juhozápade Ruska. O obetiach ani škodách sa bezprostredne nezmienili.
Ruská agentúra TASS s odvolaním sa úrad pre civilné letectvo (Rosaviacija) tiež uviedla, že na letisku Pulkovo pri Petrohrade v Leningradskej oblasti bolo zrušených alebo oneskorených asi 18 letov.