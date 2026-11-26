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Dronový útok v Západnom Kordofáne si vyžiadal 11 obetí
K útoku došlo v meste Gubejš, ktoré majú pod kontrolou polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), uviedol zdroj z miestnej nemocnice.
Autor TASR
Chartúm 26. novembra (TASR) - Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších deväť utrpelo zranenia pri štvrtkovom dronovom útoku na nákladné auto prevážajúce cestujúcich a tovar v sudánskom štáte Západný Kordofán. Pre agentúru AFP to uviedol lekársky zdroj.
K útoku došlo v meste Gubejš, ktoré majú pod kontrolou polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), uviedol zdroj z miestnej nemocnice.
Jeden zo svedkov povedal agentúre AFP, že dron zaútočil na „nákladné auto, ktoré prevážalo 25 ľudí a veľké množstvo arabskej gumy určenej na predaj na trhu v meste Gubejš“. Ďalší svedok uviedol, že vozidlo zasiahla raketa vypálená z dronu.
Politické krídlo RSF obvinilo z útoku sudánsku armádu. Podľa jeho vyhlásenia bolo cieľom „civilné vozidlo, ktoré viezlo obyvateľov na trh v Gubejši“.
Sudán od apríla 2023 sužuje konflikt medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory. Podľa odhadov humanitárnych organizácií si vyžiadal viac ako 200.000 obetí a vyvolal najväčšiu krízu hladu a vysídľovania na svete.
Obe strany čoraz častejšie využívajú drony na útoky, pri ktorých nevystavujú nebezpečenstvu vlastné jednotky. Tieto údery si však vyžiadali už veľa civilných obetí. Podľa odhadov OSN zahynulo pri útokoch bezpilotných lietadiel len v prvej polovici tohto roka viac ako 1100 ľudí.
K útoku došlo v meste Gubejš, ktoré majú pod kontrolou polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), uviedol zdroj z miestnej nemocnice.
Jeden zo svedkov povedal agentúre AFP, že dron zaútočil na „nákladné auto, ktoré prevážalo 25 ľudí a veľké množstvo arabskej gumy určenej na predaj na trhu v meste Gubejš“. Ďalší svedok uviedol, že vozidlo zasiahla raketa vypálená z dronu.
Politické krídlo RSF obvinilo z útoku sudánsku armádu. Podľa jeho vyhlásenia bolo cieľom „civilné vozidlo, ktoré viezlo obyvateľov na trh v Gubejši“.
Sudán od apríla 2023 sužuje konflikt medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory. Podľa odhadov humanitárnych organizácií si vyžiadal viac ako 200.000 obetí a vyvolal najväčšiu krízu hladu a vysídľovania na svete.
Obe strany čoraz častejšie využívajú drony na útoky, pri ktorých nevystavujú nebezpečenstvu vlastné jednotky. Tieto údery si však vyžiadali už veľa civilných obetí. Podľa odhadov OSN zahynulo pri útokoch bezpilotných lietadiel len v prvej polovici tohto roka viac ako 1100 ľudí.