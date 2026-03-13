< sekcia Zahraničie
Dronový útok zranil šesť francúzskych vojakov v Iraku
Guvernér Arbílu uviedol, že k incidentu došlo na vojenskej základni Mala Kara, ktorá sa nachádza asi 40 kilometrov od hlavného mesta guvernorátu.
Paríž 13. marca (TASR) - Šesť francúzskych vojakov utrpelo zranenia po dronovom útoku v guvernoráte Arbíl v autonómnej oblasti Iracký Kurdistan, informovala vo štvrtok francúzska armáda. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Vojaci sa „zúčastňovali na protiteroristickom výcviku s irackými partnermi“, povedal pre AFP člen generálneho štábu. Dodal, že zranení vojaci boli prevezení do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.
Guvernér Arbílu uviedol, že k incidentu došlo na vojenskej základni Mala Kara, ktorá sa nachádza asi 40 kilometrov od hlavného mesta guvernorátu. Do útoku boli podľa neho zapojené dva drony.
AFP pripomína, že k tomuto útoku došlo po samostatnom incidente, keď taliansku vojenskú základňu Camp Singara v Irackom Kurdistane zasiahol v stredu dron. Rím potvrdil, že pri útoku nikto neutrpel zranenia, no vo štvrtok rozhodol o stiahnutí personálu z tejto základne.
Vojaci z viacerých krajín, vrátane Talianska a Francúzska, cvičia v Irackom Kurdistane členov kurdských bezpečnostných síl v rámci medzinárodnej protidžihádistickej koalície vedenej USA, vysvetľuje AFP. Od vypuknutia vojny na Blízkom východe 28. februára sa v tomto regióne odohralo viacero útokov, ktoré sa pripisujú proiránskym frakciám.