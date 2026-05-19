Utorok 19. máj 2026
Drony, ktoré v nedeľu útočili na elektráreň Baráka, boli z Iraku

Na snímke dron. Foto: TASR - Pavol Zachar

Dubaj 19. mája (TASR) - Drony, ktoré v nedeľu zaútočili na jadrovú elektráreň Baráka v Spojených arabských emirátoch (SAE), prileteli z Iraku. V utorok to oznámilo tamojšie ministerstvo obrany, píše TASR podľa agentúry AFP.

Neznámy dron v nedeľu zasiahol elektrický generátor v blízkosti jadrovej elektrárne Baráka, ktorá sa nachádza v emiráte Abú Zabí. Incident vyvolal požiar, žiadne zranenia ani úniky rádioaktivity hlásené neboli. Ďalšie dva drony boli zachytené.

V rámci prebiehajúceho vyšetrovania očividného útoku na jadrovú elektráreň Baráka zo 17. mája 2026 technické sledovanie a monitorovanie potvrdilo, že všetky tri drony... pochádzali z irackého územia,“ vyhlásilo ministerstvo obrany SAE.

Elektráreň sa nachádza 200 kilometrov západne od hlavného mesta SAE Abú Zabí, neďaleko hraníc so Saudskou Arábiou a Katarom. Útok preto vyvolal obavy z následkov v celom Perzskom zálive.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) incident odsúdila ešte v nedeľu a uviedla, že „vojenské aktivity, ktoré ohrozujú jadrovú bezpečnosť, sú neprijateľné“. Agentúra AP zdôrazňuje, že k útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.

Skupiny podporované Iránom, ktoré pôsobia v Iraku, podnikli od začiatku vojny na Blízkom východe na SAE niekoľko útokov. Teherán na krajiny Perzského zálivu útočil v reakcii na americko-izraelskú ofenzívu, ktorá vojnu rozpútala 28. februára. Zameriaval sa pritom najmä na energetickú a ekonomickú infraštruktúru, pripomína AFP.
