< sekcia Zahraničie
Drony, ktoré v nedeľu útočili na elektráreň Baráka, boli z Iraku
V utorok to oznámilo tamojšie ministerstvo obrany, píše TASR podľa agentúry AFP.
Autor TASR
Dubaj 19. mája (TASR) - Drony, ktoré v nedeľu zaútočili na jadrovú elektráreň Baráka v Spojených arabských emirátoch (SAE), prileteli z Iraku. V utorok to oznámilo tamojšie ministerstvo obrany, píše TASR podľa agentúry AFP.
Neznámy dron v nedeľu zasiahol elektrický generátor v blízkosti jadrovej elektrárne Baráka, ktorá sa nachádza v emiráte Abú Zabí. Incident vyvolal požiar, žiadne zranenia ani úniky rádioaktivity hlásené neboli. Ďalšie dva drony boli zachytené.
„V rámci prebiehajúceho vyšetrovania očividného útoku na jadrovú elektráreň Baráka zo 17. mája 2026 technické sledovanie a monitorovanie potvrdilo, že všetky tri drony... pochádzali z irackého územia,“ vyhlásilo ministerstvo obrany SAE.
Elektráreň sa nachádza 200 kilometrov západne od hlavného mesta SAE Abú Zabí, neďaleko hraníc so Saudskou Arábiou a Katarom. Útok preto vyvolal obavy z následkov v celom Perzskom zálive.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) incident odsúdila ešte v nedeľu a uviedla, že „vojenské aktivity, ktoré ohrozujú jadrovú bezpečnosť, sú neprijateľné“. Agentúra AP zdôrazňuje, že k útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.
Skupiny podporované Iránom, ktoré pôsobia v Iraku, podnikli od začiatku vojny na Blízkom východe na SAE niekoľko útokov. Teherán na krajiny Perzského zálivu útočil v reakcii na americko-izraelskú ofenzívu, ktorá vojnu rozpútala 28. februára. Zameriaval sa pritom najmä na energetickú a ekonomickú infraštruktúru, pripomína AFP.
Neznámy dron v nedeľu zasiahol elektrický generátor v blízkosti jadrovej elektrárne Baráka, ktorá sa nachádza v emiráte Abú Zabí. Incident vyvolal požiar, žiadne zranenia ani úniky rádioaktivity hlásené neboli. Ďalšie dva drony boli zachytené.
„V rámci prebiehajúceho vyšetrovania očividného útoku na jadrovú elektráreň Baráka zo 17. mája 2026 technické sledovanie a monitorovanie potvrdilo, že všetky tri drony... pochádzali z irackého územia,“ vyhlásilo ministerstvo obrany SAE.
Elektráreň sa nachádza 200 kilometrov západne od hlavného mesta SAE Abú Zabí, neďaleko hraníc so Saudskou Arábiou a Katarom. Útok preto vyvolal obavy z následkov v celom Perzskom zálive.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) incident odsúdila ešte v nedeľu a uviedla, že „vojenské aktivity, ktoré ohrozujú jadrovú bezpečnosť, sú neprijateľné“. Agentúra AP zdôrazňuje, že k útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.
Skupiny podporované Iránom, ktoré pôsobia v Iraku, podnikli od začiatku vojny na Blízkom východe na SAE niekoľko útokov. Teherán na krajiny Perzského zálivu útočil v reakcii na americko-izraelskú ofenzívu, ktorá vojnu rozpútala 28. februára. Zameriaval sa pritom najmä na energetickú a ekonomickú infraštruktúru, pripomína AFP.