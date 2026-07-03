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Drony na plážach pri Sydney spozorovali za dva dni vyše 70 žralokov
Úrady spustili rozšírený program využívania dronov v stredu s cieľom chrániť návštevníkov pláží po sérii útokov žralokov v Sydney a v ďalších častiach štátu Nový Južný Wales.
Autor TASR
Sydney 3. júla (TASR) - Nové hliadky bezpilotných lietadiel, ktoré monitorujú pláže v austrálskom Sydney od úsvitu do súmraku, zaznamenali počas prvých dvoch dní žraloky celkovo 73-krát, čo si vynútilo opakované zatvorenie viacerých pláží, vyplýva z údajov, ktoré v piatok získala agentúra AFP. Informuje o tom TASR.
Úrady spustili rozšírený program využívania dronov v stredu s cieľom chrániť návštevníkov pláží po sérii útokov žralokov v Sydney a v ďalších častiach štátu Nový Južný Wales. Na základe údajov organizácie Surf Life Saving New South Wales (NSW), ktorá program prevádzkuje, piloti dronov zaznamenali v stredu a vo štvrtok v širšej oblasti Sydney 73 žralokov.
Ich najväčšia koncentrácia bola pritom na plážach severne od mesta, odkiaľ hlásili 67 prípadov. Drony hlásia iba výskyt žralokov belasých, tigrích a bielych, teda druhov, pri ktorých sa považuje za najpravdepodobnejšie, že zaútočia na človeka. Záchranári uvádzajú, že niektoré žraloky pravdepodobne spozorovali opakovane, keďže sa pohybujú v oceáne. V stredu však na jedinej pláži South Narrabeen v severnom Sydney zaznamenali skupinu až 13 žralokov, ktoré plávali spolu.
„Keďže máme vonku po celý deň značný počet dronov, zachytia úplne všetko,“ povedala hovorkyňa organizácie Surf Life Saving NSW Donna Wishartová.
„Je takmer isté, že žraloky sa tam vždy vyskytovali,“ uviedol expert na žraloky Daryl McPhee, docent environmentálnych vied na Bond University. Očakáva, že mnohé pláže budú uzatvorené ešte niekoľko týždňov. V tejto súvislosti povedal, že žraloky biele migrujú na veľké vzdialenosti, ale môžu sa „usadiť“ tam, kde majú dostatok koristi. „Počet spozorovaní v posledných dňoch vzrástol pre intenzívnejšie hľadanie dronmi v čase, keď sú podmienky pri pobreží ideálne na to, aby tu mali žraloky biele hojnosť potravy,“ dodal McPhee.
Podľa databázy kontaktov žralokov s ľuďmi zaznamenali v Austrálii od roku 1791 takmer 1300 incidentov so žralokmi, z ktorých sa viac než 260 skončilo smrťou, poznamenala AFP.
Úrady spustili rozšírený program využívania dronov v stredu s cieľom chrániť návštevníkov pláží po sérii útokov žralokov v Sydney a v ďalších častiach štátu Nový Južný Wales. Na základe údajov organizácie Surf Life Saving New South Wales (NSW), ktorá program prevádzkuje, piloti dronov zaznamenali v stredu a vo štvrtok v širšej oblasti Sydney 73 žralokov.
Ich najväčšia koncentrácia bola pritom na plážach severne od mesta, odkiaľ hlásili 67 prípadov. Drony hlásia iba výskyt žralokov belasých, tigrích a bielych, teda druhov, pri ktorých sa považuje za najpravdepodobnejšie, že zaútočia na človeka. Záchranári uvádzajú, že niektoré žraloky pravdepodobne spozorovali opakovane, keďže sa pohybujú v oceáne. V stredu však na jedinej pláži South Narrabeen v severnom Sydney zaznamenali skupinu až 13 žralokov, ktoré plávali spolu.
„Keďže máme vonku po celý deň značný počet dronov, zachytia úplne všetko,“ povedala hovorkyňa organizácie Surf Life Saving NSW Donna Wishartová.
„Je takmer isté, že žraloky sa tam vždy vyskytovali,“ uviedol expert na žraloky Daryl McPhee, docent environmentálnych vied na Bond University. Očakáva, že mnohé pláže budú uzatvorené ešte niekoľko týždňov. V tejto súvislosti povedal, že žraloky biele migrujú na veľké vzdialenosti, ale môžu sa „usadiť“ tam, kde majú dostatok koristi. „Počet spozorovaní v posledných dňoch vzrástol pre intenzívnejšie hľadanie dronmi v čase, keď sú podmienky pri pobreží ideálne na to, aby tu mali žraloky biele hojnosť potravy,“ dodal McPhee.
Podľa databázy kontaktov žralokov s ľuďmi zaznamenali v Austrálii od roku 1791 takmer 1300 incidentov so žralokmi, z ktorých sa viac než 260 skončilo smrťou, poznamenala AFP.