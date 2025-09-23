< sekcia Zahraničie
Drony nad letiskom v Kodani pilotoval podľa polície skúsený operátor
Letisko v Kodani bolo odstavené na štyri hodiny, keď boli v jeho bezprostrednej blízkosti podľa tamojších zriadencov zaznamenané dva alebo až tri veľké drony.
Autor TASR
Kodaň/Oslo 23. septembra (TASR) - Drony, ktorých prelety si v pondelok neskoro večer vynútili zastavenie prevádzky medzinárodného letiska v Kodani, ktoré je najväčším dánskym letiskom, zrejme pilotoval „skúsený operátor“. Uviedla to v utorok dánska polícia. Dodala však, že dosiaľ neidentifikovala nijakých podozrivých, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Letisko v Kodani a rovnako aj letisko v Osle, ktoré sú považované za dve najrušnejšie letiská v Škandinávii, zastavili v pondelok neskoro večer na niekoľko hodín svoju prevádzku a lety z nich boli odkláňané na okolité letiská. Dôvodom boli prelety dronov, ktoré zaznamenali vo svojom vzdušnom priestore. Desaťtisíce cestujúcich v dôsledku odstávky uviazli na letiskách.
Letisko v Kodani bolo takto odstavené na štyri hodiny, keď boli v jeho bezprostrednej blízkosti podľa tamojších zriadencov zaznamenané dva alebo až tri veľké drony. Bezpilotné lietadlá napokon samé odleteli a letisko opäť otvorili. „Drony zmizli a letisko je opäť otvorené... Drony sme nezostrelili,” povedal novinárom zástupca policajného inšpektora Jakob Hansen, informuje agentúra AFP.
Dodal, že polícia spolupracuje s armádou aj tajnou službou, aby zistila, odkiaľ drony prileteli. Policajti podľa jeho slov spolupracujú aj s kolegami v Osle, kde drony taktiež spôsobili niekoľkohodinové uzavretie letiska.
Letisko v Osle bolo podľa miestnej polície uzavreté na tri hodiny po dvoch takto spozorovaných bezpilotných lietadlách pozorovaniach. Hovorkyňa tohto letiska Monica Fastingová uviedla, že letisko obnovilo svoju prevádzku okolo 3.15 h ráno.
Vedenie oboch letísk po obnovení prevádzky ohlásilo, že meškania letov sa očakávajú aj v utorok. K incidentom došlo len krátko po víkendovom kybernetickom útoku na poskytovateľa IT služieb, ktorý sa narušila prevádzka viacerých európskych letísk vrátane Berlína, Bruselu, londýnskeho Heathrowu a Dublinu.
