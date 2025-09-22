< sekcia Zahraničie
Drony prerušili dopravu na letisku v Kodani - najväčšom v Dánsku
Oznámila to dánska polícia.
Autor TASR
Kodaň 22. septembra (TASR) - Prevádzka na najväčšom dánskom letisku - v Kodani - bola v pondelok prerušená po tom, čo sa v jeho blízkosti objavili drony. Oznámila to dánska polícia, informovala agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva TASR.
Hovorca dánskej polície pre agentúru Reuters uviedol, že v oblasti boli spozorované dva až štyri „veľké“ drony.
Kvôli hláseniam o dronoch boli v pondelok o 20:26 h miestneho času na letisku v Kodani pozastavené všetky vzlety a pristátia, uviedla na sieti X služba FlightRadar, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase. Na iné letiská bolo presmerovaných najmenej 15 letov, uvádza sa v jej príspevku na X.
Hovorca letiska potvrdil, že všetka doprava na letisku v Kodani bola zastavená, podrobnosti zatiaľ neuviedol.
