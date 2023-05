Drony údajne zasiahli Belgorodskú aj Brianskú oblasť v Rusku

Moskva 11. mája (TASR) - V ruskej Belgorodskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, údajne opäť došlo k dronovým útokom. Uviedol to v stredu na platforme Telegram gubernátor tejto oblasti Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa správy stanice CNN.



Dva bezpilotné stroje podľa jeho slov vybuchli a spadli do obývanej lokality. Z miesta neboli hlásené žiadne obete, no poškodené boli dve obytné budovy a jedno auto.



Ďalší dron zostrelil nad Belgorodskou oblasťou ruský systém protivzdušnej obrany. Gladkov dodal, že pri incidentoch nedošlo k nijakými obetiam, no zasahujúce tímy ešte vyhodnocujú rozsah škôd.



Dronový útok hlásili aj zo západoruskej Brianskej oblasti, taktiež hraničiacej s Ukrajinou, informoval tamojší gubernátor Alexandr Bogomaz. Uviedol, že pri útoku nedošlo k žiadnym obetiam, hoci v meste Starodub bola zasiahnutá administratívna budova.